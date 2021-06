Guardians of the Galaxy: un nuovo gioco Marvel da Square Enix per il 2021

Dopo aver assistito al recente debutto di Marvel's Avengers - accolto tiepidamente dalla critica - scopriamo che Square Enix ha prodotto un altro titolo ispirato all'universo fumettistico della Casa delle Idee. Captain America e colleghi passano il testimone ai Guardiani della Galassia, protagonisti dell'omonimo action annunciato durante l'ultimo evento Square Enix Presents.

Marvel's Guardians of the Galaxy è in sviluppo presso Eidos-Montréal (Deus Ex: Human Revolution) e arriverà quest'anno su PC e sulle console di ultima e penultima generazione.

I Guardiani della Galassia in salsa cross-gen (e single player)

Presentato come un gioco d'azione in terza persona, Marvel's Guardians of the Galaxy metterà il giocatore nei panni di Peter "Star-Lord" Quill, iconico leader dei Guardiani, in quella che sarà un'avventura progettata esclusivamente per il single player. Oltre a offrirci un gustoso antipasto del gameplay, il reveal trailer ci presenta la storia - caratterizzata dalla stessa vena umoristica che troviamo nei film del MCU - e parte degli scenari che esploreremo al fianco di Gamora, Drax il Distruttore, Rocket Raccoon e Groot, disegnati per risultare fedeli alle controparti fumettistiche e, al tempo stesso, familiari ai fan dei lungometraggi diretti da James Gunn.

È Eidos-Montréal a realizzare questo ambizioso action story-driven: "Il team di Eidos-Montréal è onorato di poter lavorare a una serie tanto famosa insieme ai fidati colleghi di Marvel Entertainment", ha dichiarato l'Head of Studio David Anfossi. "I nostri team sono noti per rivisitare proprietà intellettuali con un tocco originale alle storie e alla direzione artistica".

A prima vista, Guardians of the Galaxy propone una formula di gioco adrenalinica: i giocatori padroneggeranno le abilità e lo stile di combattimento di Star-Lord per eliminare rapidamente le creature aliene e gli altri nemici interplanetari che ostacoleranno la missione dei Guardiani. Tra uno scontro e l'altro, Quill scambierà quattro chiacchiere con i suoi compagni in una serie di dialoghi e interazioni a scelta multipla, come avviene in alcuni classici RPG.

Spicca anche la colonna sonora, dall'inconfondibile stile anni '80, che includerà diverse hit di quel periodo e, naturalmente, i brani originali della OST. "Alla base della serie dei Guardiani c'è una combinazione unica di fantascienza, drammi familiari e stile rock'n'roll dall'estetica audace", ha dichiarato Jay Ong, EVP e Head of Marvel Games. "Siamo entusiasti di collaborare con Eidos-Montréal e sappiamo che questo team porterà l'impresa al successo".

Marvel's Guardians of the Galaxy è una produzione cross-gen: arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e su GeForce NOW il 26 ottobre 2021.