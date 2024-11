GTA VI non prima del 2026 su computer, ma il PC diventerà sempre più centrale nel business di Take-Two

Nell'ultima trimestrale, Take-Two ha confermato l'arrivo di GTA VI nel 2025 per Xbox Series X|S e PlayStation 5. Nonostante questo, il CEO Strauss Zelnick ha dichiarato che l'interesse per il settore PC continua a crescere all'interno dell'azienda.

Durante l'ultima trimestrale di Take-Two, Strauss Zelnick si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni piuttosto interessanti. Inutile dire che l'attenzione degli investitori è tutta concentrata su Grand Theft Auto VI, sul quale il CEO della società non si è voluto sbilanciare.

Il rilascio del gioco rimane fissato per l'autunno 2025 (o nell'anno fiscale 2026), ma solo su Xbox Series X|S e PlayStation 5. Nel migliore dei casi, i giocatori PC dovranno attendere almeno un anno in più, quindi potranno mettere le mani su GTA VI a partire dal 2026. Sull'argomento, però, Zelnick si è mantenuto piuttosto vago.

Ciò che invece risulta interessante, è la dichiarazione in merito alla piattaforma in generale: "Penso che il PC sarà sempre più parte del nostro business". Il CEO ha parlato del PC come "piattaforma aperta" e ha suggerito che l'attenzione di Take-Two verso questo mercato potrebbe cambiare in futuro. Le uscite in contemporanea su tutte le piattaforme potrebbero diventare la norma anche per Rockstar.

Zelnick ha anche parlato dei risultati di GTA V e GTA Online che hanno superato le aspettative della stessa società. Indubbiamente il supporto a lungo termine e gli aggiornamenti costanti della piattaforma multiplayer hanno premiato l'impegno investito da Rockstar nel gioco.

"Le vendite di Grand Theft Auto 5 hanno superato le nostre aspettative e fino ad oggi il titolo ha venduto oltre 205 milioni di unità in tutto il mondo. Anche Grand Theft Auto Online ha superato le nostre previsioni, spinto da un impegno costante […] lo slancio è continuato anche all'interno di GTA+, poiché Rockstar ha aumentato i suoi iscritti del 35% nell'ultimo anno".

Tuttavia, il portafoglio di Take-Two può contare su molti altri titoli di successo. Tra i più attesi, a parte GTA VI chiaramente, vi è Borderlands 4. Proprio alcuni giorni fa abbiamo parlato dell'opera di Gearbox, il quale ha invitato un fan sfegatato a vedere il gioco in anteprima, prima che un cancro allo stadio terminale glielo impedisse.

"Abbiamo uno dei portafogli di proprietà intellettuali più solidi dell'intero settore. Con molti nuovi titoli entusiasmanti in arrivo nell'anno fiscale 2026, tra cui Grand Theft Auto VI in autunno, Borderlands 4 e Mafia: The Old Country, prevediamo di creare valore a lungo termine".