GTA VI: il 'Joker della Florida' chiede 2 milioni a Rockstar per i diritti di immagine

Il trailer di GTA VI ha già battuto il record di visualizzazioni in 24 ore con le sue 90.421.491 riproduzioni, e tra queste c'è sicuramente quella di Lawrence Sullivan. Soprannominato "Joker della Florida", il modello di tatuaggi sostiene che Rockstar abbia sfruttato la sua immagine all'interno del suo prossimo kolossal.

In effetti vi è una certa somiglianza tra Sullivan e il criminale che appare nel trailer di GTA VI, ma forse non tale da giustificare una richiesta economica. L'uomo ha chiesto, tramite un video su TikTok, un risarcimento di "uno o due milioni di dollari" per la sua immagine. In realtà non è chiaro se Sullivan voglia un pagamento per il personaggio apparso nel trailer o una più stretta collaborazione con la software house.

Sul social network, Lawrence ha sostenuto che il personaggio apparso è stato "ispirato da lui" e ha chiesto a Rockstar di essere contattato per "parlare". Al momento, però, non vi è stato alcun aggiornamento, né da Sullivan né tantomeno da Rockstar.

"Tutti dicono che ho le allucinazioni, che non sono io il Joker di GTA VI. Tirate fuori le palle. Sono io. Sono io" ha detto Sullivan su TikTok. "Il Joker della Florida non ci sta, avete sfruttato il mio volto, avete preso la mia vita".

Non è la prima volta che Rockstar incappa in un problema simile. I più attenti ricorderanno senza dubbio la causa intentata da Lindsay Lohan nel 2014 in cui sosteneva che Rockstar avesse sfruttato la sua immagine per la copertina di GTA V. Tuttavia, la causa è stata persa dalla Lohan poiché le somiglianze sono state ritenute troppo vaghe.