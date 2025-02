GTA VI come Roblox, Minecraft e Fortnite: Rockstar punta ai contenuti creati dagli utenti

Secondo tre fonti rimaste anonime, Rockstar sarebbe in trattative con i principali autori di Roblox, Fortnite e Minecraft per realizzare una piattaforma dedicata ai contenuti creati dai giocatori all'interno di GTA VI.

Cos'ha in comune Grand Theft Auto con giochi come Roblox, Fortnite e Minecraft? Al momento quasi nulla, almeno non di ufficiale. Tuttavia, secondo quanto riportato da DigiDay, Rockstar sarebbe in trattative con gli autori dei giochi sopracitati per realizzare una piattaforma in cui raccogliere i contenuti creati dai giocatori.

Nel caso di GTA – così come per Red Dead Redemption – non si tratta esattamente di una novità. I due free roaming di Rockstar rappresentano ottime basi su cui modder e videogiocatori realizzano esperienze personalizzate che da anni mantengono vivo l'interesse per i titoli della software house americana.

Non è un caso che negli ultimi anni Rockstar abbia completamente cambiato la sua posizione sui contenuti creati dagli utenti. L'esempio lampante è FiveM, un framework che consentiva agli utenti di modificare ogni aspetto del gioco e generare nuove esperienze personalizzate.

Nel 2015 Rockstar ha condotto una campagna contro i creatori di FiveM sostenendo che "rappresenta un servizio multigiocatore alternativo non autorizzato contenente codice che agevola la pirateria". Va comunque sottolineato che per accedere alle esperienze di FiveM è necessario possedere una copia originale del gioco.

Tuttavia, nel 2023 la software house ha acquisito Cfx.re, ovvero il team dietro FiveM, dopo aver appurato la popolarità che quelle esperienze garantivano al gioco. A quanto pare, però, Rockstar vuole spingersi perfino oltre: secondo DigiDay, Rockstar vorrebbe realizzare una vera e propria piattaforma speculare al metaverso, all'interno della quale altri sviluppatori possano portare le loro proprietà intellettuali ed eventualmente i propri sponsor.

Questo è ciò che riportano le tre fonti coinvolte che avrebbero partecipato agli incontri, ma hanno mantenuto l'anonimato per preservare i rapporti commerciali. Stando a quanto dichiarato, la discussione sarebbe ancora aperta. Nel frattempo, Rockstar ha rifiutato di commentare le voci.