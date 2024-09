GTA V: Valve emette i rimborsi ai giocatori di Steam Deck dopo la rimozione di GTA Online

Solo ieri abbiamo riportato dell'interruzione del supporto a Steam Deck di GTA Online, a causa dell'integrazione di BattleEye anti-cheat. Già oggi pare che Valve stia emettendo il rimborso del gioco, compresi gli eventuali DLC, oltre ad aver rimosso il bollino "Steam Deck Verified".

In sintesi, l'aggiunta di BattleEye al titolo di Rockstar avrebbe reso la componente online inaccessibile per gli utenti Steam Deck. La console è mossa da Steam OS, un sistema operativo proprietario di Valve basato su Linux. Valve, però, ritiene l'abilitazione di Easy Anti-Cheat sul suo handheld "semplice come inviare una e-mail".

Tuttavia, Rockstar ha addossato la colpa dell'incompatibilità direttamente a Valve, la quale per lungo tempo ha utilizzato proprio GTA V come uno dei titoli di punta per promuovere la sua console. Al momento, però, non è chiaro quale sia esattamente il problema poiché entrambe le società non hanno rilasciato alcun commento in merito.

Steam is giving out refunds for GTAV since it doesn't work on Linux. pic.twitter.com/kLlgFcwxoT — Pirat_Nation 🔴 (@Pirat_Nation) September 19, 2024

Nel frattempo, l'utente X (Twitter) Pirat_Nation ha condiviso lo screenshot di un ticket aperto con il supporto di Steam. Stando a quanto mostrato, la piattaforma ha rimborsato l'intero importo speso per il gioco, incluso il costo dei DLC, come credito Steam.

Non sono chiari i requisiti per ottenere il rimborso né sappiamo se sia possibile ricevere la cifra direttamente sul metodo di pagamento utilizzato, nel caso questo fosse diverso dal portafoglio Steam. È curioso, però, che la società stia rimborsando l'intero gioco, anche perché è stata disabilitata solo la componente online, mentre la modalità storia di GTA V rimane giocabile anche su Steam Deck.