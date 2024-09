GTA Online: Rockstar interrompe il supporto per Steam Deck, ma la spiegazione non convince

GTA Online non è più accessibile da Steam Deck: Rockstar Games ha interrotto il supporto a causa della presunta incompatibilità del sistema anti-cheat con Linux. Tuttavia, Rockstar ancora non ha risposto ad alcune domande in merito.

GTA Online, ovvero la modalità multiplayer di GTA V, è diventata completamente inaccessibile da Steam Deck. A interrompere la compatibilità, con lecito stupore dei giocatori, è stata direttamente Rockstar secondo cui il sistema anti-cheat non sarebbe compatibile con la console.

GTA V rappresenta uno dei titoli più giocati sull'handheld PC di Valve ed è stato nella top 20 per almeno due anni. E sì, la modalità multiplayer del gioco ha un estremo bisogno di gestire i cheater che ancora oggi, a distanza di oltre 10 anni dal rilascio, dilagano sui server di Rockstar.

Tuttavia, l'incompatibilità di BattleEye con Linux suona piuttosto inverosimile. Molti giochi, infatti, hanno abilitato BattleEye su Steam OS senza problemi e la stessa Valve dichiarò che consentire a BattleEye di essere eseguito su Steam Deck "è facile come inviare una mail". The Verge si è rivolta direttamente a Rockstar per avere un chiarimento in merito, ma al momento lo sviluppatore non ha risposto.

Alcuni sostengono che consentire l'esecuzione dell'anti-cheat su Linux – Steam Deck esegue Steam OS, un sistema operativo proprietario di Valve basato su Linux – spronerebbe gli hacker a trovare il modo di eluderlo. Tuttavia, come accennato in precedenza, anche su Windows pare che i giocatori scorretti non abbiano grandi difficoltà a eludere il sistema di Rockstar.

We don’t have confidence that we’d be able to combat cheating at scale under a wide array of kernel configurations including custom ones. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) February 7, 2022

In realtà i più maliziosi ritengono che sia semplicemente un problema di costi. Ad esempio, Tim Sweeney di Epic Games in un tweet ha spiegato che il costo per rendere compatibile Easy Anti-Cheat con i numerosi kernel personalizzati sarebbe troppo alto, così come lo sarebbe quello determinato da un massiccio aumento dei cheater.