GTA V: la mod che ricostruiva la mappa di GTA VI è stata rimossa. 'Forse era troppo precisa'

Rockstar è recentemente intervenuta contro un canale YouTube chiedendo la rimozione di un video che mostrava la ricostruzione della mappa di GTA VI all'interno di GTA V. Il proprietario del canale, conosciuto con lo pseudonimo di Dark Space, ritiene che probabilmente la ricostruzione era "troppo precisa".

La mod era frutto del progetto Mapping Vice City, un tentativo alimentato dalla community di tracciare una mappa del prossimo capitolo del free roaming attraverso i media ufficiali rilasciati finora combinati con le coordinate della mappa trapelate dalle fughe di notizie precedenti.

Grazie a questo progetto, Dark Space ha realizzato una mod giocabile della mappa utilizzando asset e risorse di GTA V. Dopo l'annuncio di gennaio in cui descriveva in dettaglio i progressi raggiunti, la scorsa settimana il modder ha pubblicato la versione 1.0 del software scaricabile gratuitamente dai giocatori.

Sfortunatamente, pare che TakeTwo non abbia accolto con favore il lavoro fatto da Dark Space chiedendo a YouTube la rimozione del video per violazione di copyright. In seguito a questo intervento, lo YouTuber ha scelto di rimuovere anche il link al download della mod. In un'intervista con IGN, però, ha ammesso di aver considerato una reazione del publisher quando ha scelto di immergersi nello sviluppo del progetto.

"Mi aspettavo potesse succedere pensando ai precedenti interventi di Take-Two. Ho iniziato questo progetto sapendo che vi era una possibilità e il fatto che sia successo non mi sorprende" ha spiegato Dark Space.

"Ho anche rimosso il link per il download, seppur non me l'abbiano chiesto. Tuttavia, credo sia meglio prevenire piuttosto che attendere una loro mail [di avviso] che non arriverà mai. Ma perché hanno rimosso il mio video? Beh, la mia ipotesi è che la mappa fosse un po' troppo precisa".

Successivamente, il modder ha spiegato che non è deluso, anzi trova giusto che Take-Two sia intervenuta a protezione dei milioni di giocatori che attendono il nuovo capitolo. Lo stesso Dark Space, infatti, ammette che la sua mod avrebbe potuto rovinare l'effetto sorpresa di GTA VI.

"Se avessi trascorso anni a costruire questo fantastico mondo di gioco solo per far sì che qualche YouTuber rovinasse l'esperienza della forma, delle dimensioni e dell'atmosfera della mappa…vorrei anche io che venisse rimossa [la mod]".

Sulla questione è intervenuto anche Obbe Vermeij, ex direttore tecnico di Rockstar Games. "Take-Two e Rockstar sono società commerciali. Rimuoveranno ogni mod che possa interferire con la loro attività".

"La mod VC NextGen Edition di GTA IV compete direttamente con la Definitive Edition. Il progetto Liberty City preservation (GTA IV spostato sul motore di GTA V) interferirebbe con un'eventuale rimasterizzazione di GTA IV. Non ha senso arrabbiarsi. Questo è ciò che le aziende dovrebbero fare".