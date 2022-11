GTA Online: stop alla vendita di criptovalute, loot box e NFT sui server Roleplay

Il mondo dei videogiochi e quello delle criptovalute collidono ancora una volta. In questo caso parliamo di Grand Theft Auto, franchise che non ha bisogno di presentazioni e che con il suo quinto capitolo (rilasciato nel 2013) continua ad intrattenere migliaia di giocatori.

Con GTA Online, Rockstar Games offre ai giocatori uno spazio in cui dare sfogo alla loro creatività. Questo vale ancora di più per i server RP (Roleplay Servers), dove non c'è quasi limite alle attività che gli utenti possono svolgere, il che ha aperto uno spiraglio imprevisto: la compravendita di loot box, criptovalute, NFT e di altri servizi all'interno dei server di GTA.

Rockstar Games ostacola lo scambio di criptovalute e NFT



Nei server RP di GTA Online, i giocatori si divertono ad assumere il ruolo di un personaggio e, di conseguenza, fingono di esercitare una determinata professione nel mondo di Grand Theft Auto. Alcuni utenti avrebbero sfruttato appieno gli strumenti offerti da questi server per vendere contenuti che di norma non si troverebbero all'interno del gioco: parliamo di servizi, accordi di sponsorizzazione e persino loot box. Tra i 'prodotti' in vendita ci sono anche criptovalute e NFT.

Dopo essersi dichiarata contraria al commercio di crypto all'interno del suo gioco, Rockstar Games ha deciso di aggiornare le linee guida dei Roleplay Servers. Il produttore non ha intenzione di limitare la creatività dei giocatori e continuerà a supportare questi server, ma apporterà alcune modifiche che limiteranno le attività di scambio delle criptovalute e di oggetti simili.

In particolare, nelle nuove linee guida si legge che il publisher Take-Two Interactive adotterà nuove misure contro "lo sfruttamento commerciale, inclusa la vendita di 'loot box' in cambio di valuta reale, la vendita di valute virtuali, la generazione di entrate tramite sponsorizzazioni aziendali o integrazioni in-game e l'uso di criptovalute e di asset crypto (es: NFT)".