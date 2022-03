GTA 5 costerà 10 euro su PS5, precaricamento disponibile

GTA Online gratuito su PS5 per tre mesi

Grand Theft Auto V sarà giocabile su PS5 e Xbox Series X|S dal 15 marzo , come già annunciato. Adesso emergono dettagli suidelle versioni, più bassi del previsto., ovvero il pacchetto che include sia ilche, costa "solo"su PlayStation 5. Si tratta di un'offerta che vale per tre mesi: da giugno, infatti, serviranno 39,99 euro (sconto del 75%) per acquistare questa versione.

Su Xbox Series X e S, invece, GTA 5 costa 19,99 euro per i primi tre mesi dal lancio, successivamente 39,99 euro (sconto del 50%). Per entrambe le piattaforme, inoltre, è possibile acquistare il solo GTA Online, a un prezzo di 19,99 euro a partire da giugno. Se lo si acquista prima, invece, su Xbox GTA Online ha un costo di 9,99 euro, mentre su PS5 è gratuito.

Le differenze di prezzo sono dunque dovute al fatto che GTA Online è uno dei titoli gratuiti del mese di marzo per gli abbonati a PlayStation Plus. Inoltre, i prezzi sono piuttosto contenuti anche per il fatto che non sarà possibile in alcun modo (neanche a pagamento) fare l'upgrade dalle versioni Xbox One e PS4 di GTA 5 alle versioni next-gen. L'unico modo per giocarci sulle nuove console è proprio quello di acquistare le versioni next-gen.

Inoltre, Rockstar fa sapere che il precaricamento di Grand Theft Auto V e Grand Theft Auto Online è ora disponibile per chi li ha prenotati in formato digitale tramite il negozio della console PlayStation 5 o Microsoft Store. Queste versioni di GTA 5 e di GTA Online prevedono nuove modalità grafiche, tra cui una risoluzione fino a 4K, un frame rate fino a 60 frame al secondo, miglioramenti alle texture, opzioni HDR e ray tracing, tempi di caricamento più rapidi, audio 3D, funzionalità specifiche per la piattaforma e altro ancora, come abbiamo visto qui.

I giocatori possono trasferire i progressi della modalità Storia dalle console Xbox One o PS4 caricando un salvataggio sul Social Club di Rockstar Games, mentre potranno trasferire il loro personaggio di GTA Online dal 15 marzo. A causa delle limitazioni legate alle piattaforme, i giocatori potranno trasferire i GTA$ acquistati solo da PS4 a PS5 o da Xbox One a Xbox Series X|S. Chi vuole continuare la propria avventura sulle piattaforme di ultima generazione, inoltre, riceverà anche una Karin S95 modificata dagli esperti di Hao’s Special Works, oltre a una serie di colorazioni Camaleonte utilizzabili su tutti i veicoli.

GTA Online includerà la Selezione carriera per la nuova generazione di console. Grazie alla Selezione carriera, i giocatori avranno modo di accedere a GTA Online con una proprietà commerciale, un veicolo e un’arma e la possibilità di aggiungere miglioramenti utili e un po’ di GTA$ extra. Si potrà scegliere tra una selezione dei percorsi di carriera più popolari di GTA Online: Biker, Dirigente, Manager di night club o Trafficante d'armi. Dopo aver selezionato una carriera, sarà possibile spendere 4.000.000 GTA$ per acquistare articoli essenziali scegliendoli tra una vasta gamma di proprietà, veicoli e armi. I giocatori potranno scegliere tra quelli basilari, come una proprietà senza modifiche o miglioramenti, in aggiunta a un’arma e a un veicolo, oppure optare per proprietà già modificate e personalizzate, veicoli di lusso e abbastanza armi per riempire l'armadietto.

Mentre le versioni digitali arriveranno la prossima settimana, GTA 5 arriverà sulle nuove console su supporto fisico a partire da aprile.