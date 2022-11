Gran Turismo su PC? Potrebbe essere più vicino di quanto si pensi

In una recente intervista con GTPlanet, Kazunori Yamauchi, ideatore della serie Gran Turismo, ha parlato dell'eventuale uscita del titolo su PC. A quanto pare Polyphony Digital sta già studiando un porting per la nuova piattaforma, ma richiede un lavoro minuzioso per garantire un'esperienza al pari di quella offerta su PlayStation.

"Gran Turismo è un titolo finemente ottimizzato. Non ci sono molte piattaforme che potrebbero eseguire il gioco in 4Kp60 in modo nativo, quindi, un modo per renderlo possibile è limitare la piattaforma. Non è un lavoro semplice, ma ovviamente, lo stiamo valutando e lo teniamo in considerazione" ha spiegato Yamauchi-san.

È innegabile che il PC, in vece di piattaforma molto più flessibile e aperta, offre già un numero consistente di simulatori di guida che riescono a soddisfare un po' tutti i gusti. Tuttavia, va riconosciuto a Gran Turismo di avere una personalità unica e che rappresenterebbe un'aggiunta gradita al panorama del PC gaming.

Per celebrare i 25 anni di successi del titolo, infatti, Scuderia Ferrari ha omaggiato il gioco con una vettura: la Ferrari Vision Gran Turismo Concept. Un modello in scala 1:1 sarà perfino esposto al Museo Ferrari di Maranello nell'area dedicata alle One-Off del marchio.

Si tratta di un veicolo ispirato ai concept del Cavallino Rampante degli anni '60 e '70, ma dal design sfacciatamente futuristico. Naturalmente, però, la maggiore attenzione è stata rivolta alle performance. L'auto ospita una variante appositamente sviluppata del motore 499P capace di erogare la bellezza di 1030 CV a 9.000 giri al minuto. A questo si aggiungono tre motori elettrici (uno sull'asse posteriore e due sull'anteriore) che aggiungono 321 CV.

Da ieri, Polyphony Digital ha anche aperto un contest che consente di vincere in anteprima la vettura per GT7 ricevendola il 15 dicembre, ovvero nella data in cui farà il suo esordio al Museo Ferrari. Per tutti gli altri utenti, l'auto sarà disponibile all'acquisto a partire dal 23 dicembre.