Gran Turismo 7: ora si può guidare anche in VR

Gran Turismo 7 è ora giocabile anche in Realtà Virtuale per tutti i possessori di PS5 e del nuovo PS VR 2. I giocatori, infatti, possono ora accedere a una nuova area chiamata VR Showroom dal proprio garage o da altri concessionari di auto all'interno del gioco.

I giocatori potranno sperimentare tutte le gare e le varie modalità di gioco (esclusa la modalità '2P Split Screen') in VR. Nella VR Showroom, invece, potranno ammirare tutti i dettagli dei modelli delle auto ad alta definizione all'interno di vari luoghi e con diverse illuminazioni. Con PS VR 2, i giocatori possono godere del tone mapping ottimizzato per l'HDR e sfruttare una nuova funzione di tracciamento oculare che focalizza il rendering sulle aree dello schermo che stanno effettivamente guardando al fine di migliorare le prestazioni (rendering foveale). Inoltre, PS VR 2 supporta anche l'audio 3D dinamico per garantire un'esperienza più coinvolgente.

L'aggiornamento 1.29 include altre migliorie, oltre alla VR. La modalità a tempo limitato Sophy Race Together permette ai giocatori di gareggiare contro l'avanzata intelligenza artificiale GT Sophy in una serie di quattro circuiti. I giocatori possono anche gareggiare contro la GT Sophy in una modalità 1VS1, dove affronteranno l'IA a parità di condizioni e di caratteristiche dell'auto.

L'aggiornamento porta in dote anche un classico di Gran Turismo, il tracciato Grand Valley Highway 1. La variante completa "Highway 1" è un circuito impegnativo con sezioni ad alta velocità e tortuose curve tecniche. La variante "Sud" più corta da 2 chilometri è caratterizzata da bruschi dislivelli e curve cieche. Ci saranno anche 5 nuove auto, ovvero: Honda RA272 ’65, Italdesign Exeneo Vision Gran Turismo nelle versioni Street e Off-Road, Citroën DS 21 Pallas ’70 e la Porsche 911 Carrera RS (901) ’73. Con questo aggiornamento viene aggiunta anche la modalità "Foto con derapata", introdotta da un apposito tutorial. Altri dettagli si trovano sul PlayStation Blog.

Per tutte le informazioni su PS VR 2, invece, non perdete la nostra recensione.