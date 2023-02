Dota 2, permaban per oltre 40.000 account grazie a un aggiornamento trappola

Valve ha annunciato di aver bannato in modo permanente oltre 40.000 cheater di Dota 2. La software house ha rilevato migliaia di account che nelle ultime settimane usavano software di terze parti per barare. "Il software in questione era in grado di accedere alle informazioni interne usate dal client di Dota che non erano visibili durante il normale gioco, dando agli imbroglioni un vantaggio sleale", spiega Valve.

Se vi state chiedendo in che modo barano i giocatori di Dota 2, non c'è un unico modo: vi sono cheat che consentono la rimozione della nebbia di guerra, gli ultimi colpi automatici, la mira automatica per le abilità, l'uso automatico della schivata e così via.

Al fine di cogliere in fallo gli imbroglioni, la software house ha rilasciato un "aggiornamento trappola", una sezione di dati all'interno del client di gioco che non sarebbe mai stata letta normalmente, ma poteva essere letta da tali exploit. "Ciascuno degli account bannati oggi viene letto da quest'area "segreta" nel client, il che ci dà la certezza che ogni ban sia stato meritato".

L'elevato numero di ban appena elevati è solo l'ultima azione di una campagna in corso. "Abbiamo voluto rendere visibile questo esempio e usarlo per chiarire la nostra posizione: se stai eseguendo un'applicazione che legge i dati dal client di Dota mentre giochi, il tuo account sarà bandito in modo permanente dal gioco di Dota. Ciò include anche i giocatori professionisti, che saranno banditi da tutti gli eventi competitivi di Valve", conclude la software house.