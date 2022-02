Gran Turismo 7: oltre 30 minuti di gameplay inedito dallo State of Play

Come promesso, Sony ha mostrato nuovamente in azione l'attesissimo Gran Turismo 7 in occasione dell'ultimo State of Play. Durante l'evento digitale gli spettatori hanno potuto osservare il simulatore di Polyphony Digital in azione su PlayStation 5, con un gameplay catturato in 4K. Al termine della livestream è stata riconfermata la data di uscita di GT7: dal prossimo 4 marzo il racing game sarà disponibile sia su PS5 che su PS4. Ecco cosa abbiamo visto allo showcase digitale.

GT7: tutte le novità mostrate allo State of Play

Sony e Polyphony hanno realizzato una graditissima panoramica sulle modalità di gioco di Gran Turismo 7. Il settimo episodio del franchise sarà un simulatore con tutti i crismi, ma non mancheranno alcune game mode dallo stile arcade, rivolte in particolare ai novizi.

Una di queste modalità risponde al nome di Rally musicale, una gara a tempo "accompagnata da musiche vivaci". Progettata per le sessioni di gioco meno intense e impegnative, questa game mode inviterà i nuovi piloti a provare le principali meccaniche del simulatore e di usufruire della sterzata assistita e di altri aiuti alla guida - come la frenata automatica, le traiettorie e non solo.

Al primo avvio di GT7 si otterrà un pacchetto di crediti da investire nell'acquisto di un'auto usata. Dopo aver ottenuto il primo bolide ed essere passati per il Garage, i giocatori esploreranno il Café, un accogliente locale virtuale che offre diverse sfide: completando le attività proposte dal 'menu' sarà possibile sbloccare nuove auto e altre ricompense basate sui progetti posseduti. Come viene specificato dagli sviluppatori stessi, per progredire nella campagna e accedere alla maggior parte dei veicoli e delle gare è richiesta una connessione a internet.

Tra le altre novità viste allo State of Play c'è anche il Centro patenti, modalità "in cui dovrete affrontare rigorosi test ben noti ai veterani di GT". Nel Negozio di elaborazione, invece, sarà possibile acquistare nuove parti "di tutte le forme e dimensioni" con cui personalizzare il proprio bolide: "Giocando e facendo progressi ne sbloccherete ancora di più". Sony sottolinea che "questa è solo la punta dell'iceberg". Nel filmato dello showcase digitale è possibile dare un'occhiata a GT Auto, spazio in cui sarà possibile abbellire la propria auto ed eseguirne la manutenzione, così come all'editor di livrea e all'esclusiva modalità fotografica Scapes.

Ricordiamo che Gran Turismo 7 è una produzione cross-gen: dal 4 marzo 2022 sarà disponibile sia su PlayStation 5 che su PlayStation 4. La 25th Anniversary Edition del gioco in versione PS5 includerà anche il codice digitale per la versione 'old-gen'.