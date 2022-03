Gran Turismo 7 è always online e una manutenzione d'emergenza dei server ha mandato in tilt la community

L'aggiornamento alla versione 1.07 ha generato una serie di malumori presso la community di Gran Turismo 7. Non solo ha cambiato alcuni aspetti di gioco scontentando i fan, ma ha richiesto una manutenzione straordinaria dei server dopo la sua implementazione. Gran Turismo 7 è un gioco always online che richiede la connessione anche per il single player e l'installazione dell'aggiornamento ha impedito anche il gioco offline.

Gran Turismo 7: Polyphony Digital fa arrabbiare la fanbase

Durante la manutenzione sono rimaste giocabili solo le gare arcade e le competizioni del Music Rally; fondamentalmente, quindi, solo la demo di Gran Turismo 7. I giocatori più impegnati sono sempre oltremodo frustrati quando il loro gioco preferito non è raggiungibile, ma quanto accaduto non può certo definirsi come una situazione piacevole, anche alla luce del fatto che in modalità single player GT 7 potrebbe tranquillamente funzionare anche senza supporto online. Gran Turismo 7 è rimasto non giocabile per 30 ore, prima che Polyphony Digital riuscisse a risolvere il problema.

Inoltre, sono anche le caratteristiche dell'aggiornamento 1.07 che non piacciono ai giocatori. Polyphony Digital ha infatti rivisto i premi in crediti virtuali concessi ai giocatori dopo aver ottenuto successo nelle gare. Questi crediti sono molto importanti per migliorare le auto e per acquistare nuove auto, aspetti determinanti per poter scalare la progressione velocemente. Con una riduzione di circa 7 volte del valore dei crediti virtuali, i giocatori si sono ritrovati nella posizione di dover valutare l'acquisto delle auto più potenti con le microtransazioni con soldi reali.

Insomma, un cambiamento delle politiche molto curioso perché altera gli equilibri interni al gioco e conferisce un valore completamente diverso alle microtransazioni rispetto a quanto i recensori hanno potuto valutare con le recensioni di Gran Turismo 7 pubblicate alla scadenza dell'embargo qualche giorno fa.

Il risultato di questi passaggi a vuoto è stato un feroce review bombing, che ha portato la valutazione media degli utenti a 3,7 su Metacritic, un bel tonfo rispetto a un'accoglienza tutto sommato positiva al momento del lancio. Vediamo se Sony e Polyphony Digital sapranno reagire a questo momento di difficoltà.