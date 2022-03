Gran Turismo 7: 1 milione di crediti in omaggio dopo che le microtransazioni sono diventate troppo aggressive

Polyphony Digital chiede scusa alla community dei giocatori dopo le controversie generate dall'aggiornamento 1.07 di Gran Turismo 7 che ha provocato non solo un'interruzione al funzionamento del server di gioco, ma anche modifiche al sistema economico di GT 7, apportate senza una chiara spiegazione alla community.

Gran Turismo 7: ecco come Polyphony Digital intende rimediare

La software house giapponese ha ritenuto opportuno fornire una risposta più soddisfacente, regalando ai giocatori un milione di crediti in-game e delineando gli aggiornamenti a breve termine con cui proverà ad affrontare i problemi di Gran Turismo 7. Innanzitutto, per riscattare il milione di crediti bisogna fare login nel gioco entro il 25 aprile. Inoltre, per metà aprile è ora previsto un nuovo aggiornamento, con cui si punterà a modificare innanzitutto gli equilibri interni all'economia di gioco e ad aggiungere alcuni tipi di corse particolarmente amate dai fan.

Fondamentalmente si tratta di un aumento delle ricompense per buona parte delle gare single player e di tutte le gare multiplayer. Inoltre, ci saranno degli eventi di tipo "Endurance" dalla durata di un'ora, e con ricompense maggiori. Oltre a ciò, verranno aggiunti altri eventi di tipo World Circuit, insieme a competizioni endurance dalla durata di 24 ore, prove a tempo online con ricompense adeguate e, soprattutto, i giocatori potranno vendere auto dei loro garage virtuali per crediti.

Sono tutte aggiunte molto gradite dalla community di Gran Turismo, e in particolar modo le gare lunghe fino alle 24 ore. "Vogliamo ringraziarvi per la vostra continua pazienza e i preziosi feedback mentre cresciamo ed evolviamo GT7 per renderlo il più divertente e gratificante per il maggior numero possibile di giocatori", ha scritto il creatore della serie Kazunori Yamauchi nel post di aggiornamento. "Vogliamo sempre mantenere aperte le linee di comunicazione con la nostra community in modo da poter lavorare insieme per costruire la migliore esperienza di corsa possibile".

Gran Turismo 7 è stato lanciato all'inizio del mese, reintroducendo una vera e propria campagna dopo la sua assenza nel capitolo GT Sport dedicato all'online e, nonostante i suoi problemi, è un ritorno che rende felici molti fan dei capitoli classici di Gran Turismo. Ecco qui la recensione completa.