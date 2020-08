Google Stadia Pro: Hitman e Metro Last Light fra i giochi gratuiti per gli abbonati

Chi ha sottoscritto l'abbonamento Google Stadia Pro potrà accedere senza costi aggiuntivi a Himan, Metro Last Light Redux e altri giochi a partire da settembre. Come noto, Google Stadia è il nuovo servizio di cloud gaming della casa di Mountain View e Stadia Pro il servizio ad abbonamento che permette di accedere gratuitamente ai titoli aggiunti di mese in mese, oltre che di usufruire del servizio di cloud gaming. Stadia Pro ha un costo di 9,99 € al mese.

Oltre a Hitman e Metro Last Light Redux, dal primo settembre diventeranno disponibili gratuitamente per gli abbonati anche Embr: Uber Firefighters, un'esperienza antincendio casual che ricorda un cartone animato; Gunsport, in cui la pallavolo diventa un gioco con le pistole; Hello Neighbor, un gioco d'azione in prima persona in cui bisogna entrare nella casa del proprio vicino sospetto e scoprire i suoi segreti; e Super Bomberman R Online, puzzle game multiplayer in cui bisogna far saltare in aria i blocchi per raggiungere l'uscita.

Get Packed, Grid e Kona non saranno più disponibili gratuitamente a partire dall'1 settembre: quindi, se non li avete già riscattati affrettatevi a farlo. Google Stadia Pro, inoltre, permette di accedere a prezzi scontati ad altri giochi disponibili sempre tramite cloud gaming. Tra le nuove promozioni, F1 2020 Seventy Edition a €45.49, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint - Ultimate Edition a €39.59 e Assassin’s Creed Odyssey - Stadia Ultimate Edition a €29.99.

Infine, Google annuncia che Windbound sarà disponibile tramite Stadia a partire dalla giornata di venerdì. I giocatori sono chiamati ad accaparrarsi risorse scarsamente disponibili sulla mappa di gioco, a combattere bestie immense e apprendere antiche magie in un vasto arcipelago. Altri dettagli si trovano sul sito di Google Stadia.