Google Stadia: nuovi giochi gratuiti e supporto ai controller wireless su PC

Il primo dei nuovi giochi gratuiti su Google Stadia è un titolo di grande successo, The Turing Test. In questo gioco, bisogna svelare i misteri che circondano un avamposto sulla luna ghiacciata di Europa. Zombie Army 4: Dead War, invece, è un titolo co-op dove i giocatori devono fronteggiare un esercito di zombi che si stanno preparando per un'invasione. Fino a tre amici possono collaborare per fermare gli zombi.

SteamWorld Heist è un gioco a scorrimento laterale dove pirati spaziali robotici devono sfruttare la capacità dei proiettili di rimbalzare sulle pareti per annientare i nemici. È poi disponibile gratuitamente il gioco di Battle Royale PUBG. Basta cliccare sui seguenti link per accedere ai giochi:

L'unico requisito per giocarli è l'abbonamento Stadia Pro, adesso attivabile gratuitamente. Normalmente Stadia prevede l'attivazione dell'abbonamento e l'acquisto separato dei giochi.

Inoltre, questa settimana è stato introdotto anche il supporto ai controller wireless per laptop e computer desktop. Fino a oggi, i giocatori dovevano collegare fisicamente il controller al computer tramite un cavo USB-C per giocare. Non sono le uniche novità per l'universo Stadia: adesso ci sono sconti per diversi titoli del catalogo come DooM Eternal e Assassin's Creed Odyssey. Qualche giorno fa, inoltre, EA annunciava l'arrivo a breve nel catalogo Stadia di alcuni suoi giochi.