Google: in arrivo videogiochi incorporati in YouTube?

Ancora un'iniziativa videoludica di Google dopo il fallimento di Stadia. E stavolta riguarderebbe YouTube, secondo le indiscrezioni che si stanno diffondendo negli ultimi giorni. Citando un'e-mail inviata ai dipendenti di Google, il Wall Street Journal afferma che il progetto è attualmente in fase di test interno e che il personale è invitato a partecipare al processo.

Il progetto prenderebbe il nome di Playables - "Giocabili" - e farebbe parte della spinta del CEO di YouTube Neal Mohan per trovare nuove aree di crescita sulla scia del calo della spesa pubblicitaria che la piattaforma ha riscontrato negli ultimi mesi. Il primo titolo dell'iniziativa si chiamerebbe Stack Bounce e sarebbe un gioco di tipo arcade casual che sfida i giocatori a distruggere mattoni impilati orizzontalmente servendosi di una pallina.

Si tratterebbe quindi più di passatempo tra la visione di un filmato e l'altro, più che di gaming impegnato. Del resto, una funzione del genere era prevista proprio da Stadia, con alcuni dei suoi giochi che sarebbero dovuti essere integrati in YouTube, consentendo agli utenti di entrare direttamente in un gioco mentre ne guardavano il trailer o guardavano un titolo riprodotto da uno streamer. Queste grandi ambizioni sono state abbandonate quando Google ha chiuso Stadia a gennaio, appena tre anni dopo il suo lancio.

La nuova iniziativa Playables di Google arriva mentre altre società di video on demand, tra cui Netflix e Amazon, continuano a portare avanti esperimenti simili. "Il gaming è sempre stato al centro delle attenzioni di YouTube" ha detto un portavoce di Google. "Sperimentiamo sempre nuove funzionalità, ma al momento non abbiamo nulla da annunciare". Il Wsj non ha tempistiche secondo cui il progetto potrebbe diventare di pubblico dominio.