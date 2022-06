God of War su PC ora supporta FSR 2.0

Come abbiamo visto in questa analisi , conAMD è riuscita a colmare il gap qualitativo con, offrendo una soluzione diche aiuta a guadagnare tantissimo in prestazioni e a consentire il gaming alle risoluzioni più alte. Con l'arrivo della, FSR 2.0 è ora supportato anche dalla, uscita nello scorso mese di gennaio. God of War supportava già DLSS 2.0.

In questo modo God of War è il terzo gioco con supporto a FSR 2.0 dopo Deathloop e Farming Simulator 22. L'implementazione di FSR 2.0 richiede agli sviluppatori più tempo rispetto alla precedente tecnologia di upscaling di AMD, perché si basa su dati temporali e vettori di movimento più complessi da gestire.

Tuttavia, per quei giochi che già supportano DLSS, AMD stima tre giorni di lavoro per l'implementazione anche di FSR 2.0, il che lascia sperare che in tempi relativamente brevi buona parte dei titoli con DLSS riceveranno anche FSR 2.0.

La patch per God of War è già disponibile su Steam: quindi basta aggiornare il gioco per provare la nuova tecnica di AMD. Nel frattempo, non perdetevi l'analisi sulle opzioni grafiche di God of War per PC.