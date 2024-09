God of War Ragnarök, la richiesta dell'account PSN è indigesta: tante recensioni negative su Steam

"Review bombing" per God of War Ragnarök da parte degli utenti Steam, scocciati per la richiesta di creare e collegarsi a un account PSN per giocare. Una necessità che cozza contro la natura single player del titolo.

God of War Ragnarök è la nuova vittima del cosiddetto "review bombing" degli utenti Steam, infastiditi per la scelta di Sony di richiedere la creazione e il collegamento a un account PlayStation Network (PSN) - specie trattandosi di un titolo single player. In passato aveva fatto molto scalpore il caso Helldivers 2.

L'ultimo capitolo della saga di Kratos, che ha debuttato su PS4/PS5 a novembre 2022, è arrivato da poco su PC e ora su Steam conta poco più di 6000 recensioni di cui oltre 2000 negative. La maggior parte di queste esprimono disappunto per la necessità di connettersi a un account PSN per giocare.

"Poteva essere una grande esperienza ma Sony deve assolutamente rovinare tutto con la sua politica di User Acquisition. Com'era Sony? 'For the Players'? ahahahahaah" recita uno dei tanti messaggi.

Altri giocatori sono contrariati dal fatto che la creazione di un account PSN in un Paese in cui il servizio è disponibile richieda "l'invio di un numero di telefono cellulare per verificare la propria età [...] o l'invio di una fotografia del proprio volto o di un documento di identità rilasciato dal governo a un sito di terze parti".

"Se non fosse stato per il fatto che adoravo il primo gioco e che volevo giocare a questo sin dalla sua uscita su PlayStation, non avrei comprato questo gioco. Un comportamento estremamente scorretto da parte di Sony", recita un altro commento. Ma come sempre, "fatta la legge trovato l'inganno", e in rete è spuntata una mod per eliminare il requisito del PSN.

Non mancano le recensioni negative per lo stato del titolo, con alcuni giocatori che lamentano bug grafici e visivi (scritte sfocate) a determinate risoluzioni, FPS non stabili e altro ancora. Tutte cose che sono già successe con altri porting PlayStation e che, fortunatamente, sono state risolte con celerità.

Nel frattempo, vi lasciamo con un interessante video in cui viene mostrato il gioco a confronto su PS5 e PC e il comportamento con diverse GPU. Le differenze tra PS5 e PC appaiono risibili: