God of War Ragnarök: il nuovo trailer dedicato alla storia è da pelle d'oca

La scorsa notte, Sony ha trasmesso un nuovo State of Play in occasione del Tokyo Game Show 2022. La presentazione è stata dedicata alle prossime produzioni PS5 e alle prime creazioni per PlayStation VR2. L'evento digitale si è concluso con due nuovi trailer per l'attesissimo God of War Ragnarök, sequel dell'acclamato reboot che vedrà la luce il prossimo novembre.

Mentre il primo filmato ci svela un controller DualSense in edizione limitata, il trailer del gioco approfondisce la storia di Ragnarök mostrandoci diverse scene inedite tratte dalla nuova campagna con Kratos e il figlio Atreus. Il risultato è a dir poco spettacolare.

God of War Ragnarök avrà il suo DualSense personalizzato

Dal 9 novembre, data in cui God of War Ragnarök sarà disponibile su PlayStation 5, i fan del dio della guerra potranno acquistare un controller wireless personalizzato con i colori e i simboli del secondo capitolo. Il DualSense di Ragnarök sfoggia un design bicolore, "blu freddo su uno sfondo bianco ghiaccio" (come recita la descrizione di Sony), ispirato al mondo norreno di Midgard, ambientazione dell'action/adventure rilasciato nel 2018 e del suo seguito.

Al centro del controller, sul touchpad, troviamo le splendide raffigurazioni di un orso e di un lupo che rappresentano rispettivamente Kratos e Atreus.

Questo DualSense in edizione limitata accompagnerà il lancio del gioco, ma gli utenti potranno effettuare i preordini già dal prossimo 27 settembre.

Il nuovo trailer di Ragnarök è dedicato alla storia

L'ultimo State of Play ci ha regalato un nuovo trailer tratto dalla campagna di God of War Ragnarök. Il filmato ci offre delle corpose sequenze che vedono protagonisti Kratos, Atreus e le new entry del cast, tra cui Týr, il dio della guerra della mitologia norrena.

"Mentre il Padre di tutti fa le sue mosse, Kratos e Atreus devono decidere se sarà il fato a dominare le loro vite o se guardare oltre le parole scritte e forgiare i propri destini". La sete di conoscenza di Atreus in merito alla famigerata profezia di Loki rende il rapporto con il padre ancora più delicato, mentre Kratos si prepara ad affrontare nuove pericolose minacce.

Odino sta infatti osservando ogni loro mossa e gli scaglia contro il suo 'esercito'. A guidare le armate di Asgard è il dio del tuono Thor, che fa la sua nuova apparizione negli ultimi secondi del trailer, nello scenografico scontro con Kratos. Proprio come il Leviatano del dio della guerra, Thor è in grado di richiamare a sé il martello Mjöllnir - con uno schiocco delle dita.

God of War Ragnarök arriverà su PS4 e PS5 il 9 novembre 2022.