God of War Ragnarok sta arrivando su PC, ecco l'hardware che vi serve per giocare al meglio

God of War Ragnarok, dopo il successo su PS4 e PS5, si prepara ad approdare su PC, a partire dal 19 settembre (Steam o Epic Game Store). Kratos e Atreus sono pronti a deliziarci con combattimenti epici nel corso del nuovo viaggio nei Nove regni.

Il titolo si presenta forte del supporto a NVIDIA DLSS 3.7, AMD FSR 3.1 e Intel XeSS 1.3; nel caso delle prime due, quindi, oltre all'upscaling è possibile attivare la generazione di frame sulle GPU supportate. A questi si aggiungono le ottimizzazioni specifiche per la piattaforma già viste in altre conversioni da PlayStation.

Per quanto riguarda i requisiti, quelli "minimi" per giocare a 1080p a 30 FPS con dettagli bassi, contemplano hardware datato e non dovrebbe essere difficile avere di meglio nel proprio PC. Non è da escludere l'integrata dei processori Ryzen 8000G di AMD riesca nel compito.

Spicca senza dubbio il requisito legato allo storage, un SSD con spazio di 190 GB. Per quanto concerne il sistema operativo, serve almeno Windows 10, la versione a 64 bit.

Minimi Consigliati Elevati Prestazioni Ultra Impostazioni 1080p @ 30 FPS Impostazioni basse 1080P @ 60 FPS AVG Impostazioni medie 1440P @ 60 FPS AVG Impostazioni elevate 4K @ 60 FPS AVG Impostazioni elevate 4K @ 60 FPS AVG Impostazioni ultra GPU NVIDIA GTX 1060

AMD RX 5500 XT NVIDIA RTX 2060 Super

AMD RX 5700 NVIDIA RTX 3070

AMD RX 6800 NVIDIA RTX 3080 Ti

AMD RX 6900 XT NVIDIA RTX 4070 Ti

AMD RX 7900 XT CPU Intel i5-4670k

AMD Ryzen 3 1200 Intel i5-8600

AMD Ryzen 5 3600 Intel i7-7700K

AMD Ryzen 7 2700 Intel i7-7700K

AMD Ryzen 7 2700 Intel i5-11600K

AMD Ryzen 7 3700X RAM 8 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB SO: Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Storage SSD da 190 GB SSD da 190 GB SSD da 190 GB SSD da 190 GB SSD da 190 GB

I requisiti "consigliati" per godersi il nuovo titolo di Sony e Santa Monica Studio a 1080p e 60 FPS con impostazioni medie sono invece un po' più attuali. NVIDIA RTX 2060 Super e AMD RX 5700 risalgono al 2019 e anche le CPU Intel e AMD Ryzen non sono proprio di primo pelo. La RAM richiesta sale a 16 GB.

I requisiti salgono con le risoluzioni e i livelli di dettaglio, fino a richiedere per il 4K / 60 FPS con impostazioni ultra una CPU Intel Core i5-11600K o AMD Ryzen 7 3700X, ma soprattutto una GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti o una AMD Radeon RX 7900 XT. Il vostro PC è pronto alla sfida?