God of War Ragnarok: Sony celebra il lancio del gioco allo stadio di San Siro

Nel giorno del debutto commerciale di God of War Ragnarok, Sony Interactive Entertainment ha celebrato il ritorno di Kratos e Atreus con uno spettacolare evento realizzato in collaborazione con DAZN. Un enorme mosaico digitale è stato proiettato allo stadio di San Siro, durante la partita di Serie A TIM tra Inter e Bologna: l'immagine ritrae i protagonisti dell'acclamato action/adventure e cela un inaspettato omaggio all'intera community PlayStation.

Sony invade il Meazza di San Siro con il Dio della Guerra

Lo scorso 3 ottobre Sony aveva lanciato #FaceTheRagnarok, evento dedicato ai fan PlayStation e, in particolare, agli aspiranti giocatori di God of War Ragnarok, titolo attualmente disponibile per PS5 e PS4. Con questo progetto, Sony invitava gli utenti a condividere un selfie dipingendo il proprio volto con l'iconico tatuaggio che Kratos esibisce negli episodi della serie God of War. In totale sono stati raccolti più di 2.000 scatti, oltre ai racconti dei videogiocatori.

Quest'iniziativa si è conclusa ieri sera, quando gli spettatori del match Inter-Bologna hanno assistito a una speciale proiezione digitale all'interno dello stadio Giuseppe Meazza di San Siro. L'attività pubblicitaria di Sony Interactive Entertainment è stata promossa dal Club nerazzurro.

Grazie alla tecnologia di video mapping, il rettangolo di gioco è stato 'congelato' tramite spettacolari effetti visivi: il manto erboso si è poi sgretolato, rivelando un gigantesco mosaico digitale raffigurante Kratos e Atreus. Se osservata nel dettaglio, la key art nasconde i 2000 scatti inviati dai fan PlayStation per il progetto #FaceTheRagnarok. "Un’atmosfera unica e suggestiva quella di San Siro, in cui si è festeggiato il ritorno di Kratos e Atreus e l’uscita del nuovo capitolo di una delle saghe più amate dell’intero universo PlayStation!", si legge nel comunicato ufficiale.

Dietro l'ideazione del progetto creativo c'è l'agenzia di comunicazione H48.

Nella nostra Recensione abbiamo definito God of War Ragnarok "un sequel possente, maturo e apocalitticamente confortante, un action/adventure che rasenta la perfezione e che intratterrà i giocatori con un gameplay al cardiopalma e un comparto artistico di egregia fattura".