God of War Ragnarok esce il 9 novembre su PS5 e PS4

God of War: Ragnarok, uno dei titoli più attesi dell'anno, uscirà il 9 novembre su PS4 e PS5, mentre i preordini partiranno il 15 luglio alle 16:00 ora italiana. Insieme alla data di lancio, Sony ha diffuso un breve trailer in CG di 30 secondi intitolato "Father and Son" dove si vede la coppia Kratos - Atreus alle prese con i nemici che abbiamo imparato a conoscere nel precedente capitolo.

"Unisciti a Kratos e Atreus in un viaggio mitico per ottenere le risposte prima della profetizzata battaglia che porrà fine al mondo. Per tutto il tempo, gli occhi di Asgard osserveranno ogni loro mossa..." si legge nella descrizione del filmato.

Il rilascio del gioco era previsto in origine per il 2021, ma è slittato al 2022 per dare più tempo ai Santa Monica Studio di completare il lavoro dopo le ovvie difficoltà legate ai lockdown per il COVID e il lavoro da remoto.

Sony ha anche pubblicato un video in cui l'attore Ryan Hurst (Thor nel gioco) e il direttore artistico dei Santa Monica Studio Rafael Grassetti mostrano l'unboxing della Collector's e della Jötnar Edition di God of War Ragnarok.

In vista del preordine Sony fa sapere che acquistando God of War Ragnarok prima del lancio, riceverete l'Armatura Cumulo di neve di Kratos e la Tunica Cumulo di neve di Atreus (elemento cosmetico). Inoltre, acquistando la Standard Edition di God of War Ragnarok per PS4 sarà possibile passare alla versione per PS5 al prezzo di 10 euro.

Comprando la "Digital Deluxe Edition" riceverete oltre al gioco completo per le due console anche i seguenti oggetti:

Armatura Vallescura di Kratos

Abito Vallescura di Atreus (elemento cosmetico)

Impugnature Lame Vallescura per le Lame del Caos

Manico ascia Vallescura per il Leviatano

Colonna sonora digitale ufficiale di God of War Ragnarök

Mini artbook digitale di Dark Horse

Set avatar

Tema PlayStation 4

La Collector's Edition è presentata all'interno di una confezione che riproduce l'Altare della Custode del Sapere. Questo altare era uno dei trittici in cui Kratos e Atreus si sono imbattuti in God of War (2018), e raffigura la storia di una potente veggente, la strega gigante di nome Gróa, che per prima ebbe una visione del Ragnarok. All'interno dell'altare troverete:

Codice promozionale per il gioco completo God of War Ragnarök sulle console PlayStation 4 e PlayStation 5

Una custodia Steelbok (senza disco) - La custodia Steelbook di God of War Ragnarök raffigura delle rappresentazioni dell'Orso e del Lupo.

Due statuette gemelli Vanir (5 cm) - Nello stesso stile delle statuette in legno di Atreus raffiguranti i fratelli Huldra della Collector's Edition di God of War (2018), la Collector's Edition di God of War Ragnarok completa il set con le statuette dei gemelli Vanir.

Set di dadi nanici - Questo set è composto da una serie di dadi con finitura effetto legno racchiusi all’interno di un sacchetto con il simbolo di Yggdrasil all'esterno.

Martello Mjölnir 40 cm (riproduzione) - Una riproduzione particolarmente dettagliata dell'iconica arma di Thor in God of War Ragnarok.

A questi si uniscono gli asset digitali della Digital Deluxe Edition.

La Jötnar Edition di God of War Ragnarok, infine, prevede (oltre ai già indicati oggetti digitali) quanto segue: