God of War PC, ecco il trailer con i miglioramenti tecnici e i requisiti di sistema

L'arrivo di God of War su PC, precisamente l'edizione transitata su PlayStation 4 nel 2018, è ormai sempre più vicino visto che avverrà il 14 gennaio 2022. Sony Interactive Entertainment e Santa Monica Studio, gli sviluppatori del gioco, hanno pubblicato nelle scorse ore un trailer e i requisiti di gioco.

L'edizione di GoW per PC supporterà tanto il DLSS di NVIDIA quanto l'FSR di AMD, ma non solo: si parla di ombre ad alta risoluzione, Screen Space Reflections (SSR) di qualità superiore, NVIDIA Reflex per un gameplay più reattivo, Ground Truth Ambient Occlusion (GTAO) migliorata, frame rate senza limiti e ovviamente avrà pieno supporto ai controller e alle tastiere, nonché all'HDR e agli schermi 21:9.

Quanto ai requisiti, trattandosi di un gioco PS4 - seppur molto bello già su console e ulteriormente impreziosito su PC - osserviamo che per giocare a 30 fps in Full HD è richiesta una CPU di vecchia data, come il Core i5-6600K, insieme a una scheda video popolare come la Nvidia GeForce GTX 1060 (6GB) o la AMD Radeon RX 570 (4GB). Completano il quadro 8 GB di RAM e 70 GB di spazio sull'SSD.

Se tuttavia si vuole giocare al massimo, ovvero 4K e 60 fps, gli sviluppatori indicano una scheda come la RTX 3080 10 GB (o una AMD parimenti veloce, come la RX 6800 XT) e una CPU come il Core i9-9900K o il Ryzen 9 3950X, insieme a 16 GB di memoria. Il gioco è già prenotabile su Epic Games Store a 49,99 euro.

Per concludere segnaliamo, sempre in tema di titoli PlayStation portati su PC, che la patch 1.1 di Horizon: Zero Dawn introduce il supporto a NVIDIA DLSS e AMD FSR.