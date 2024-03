Gli sviluppatori di Days Gone al lavoro su un nuovo live-service per Sony?

Un annuncio di lavoro pubblicato sulla pagina ufficiale di Sony Interactive Entertainment lascia intendere che Bend Studios sia al lavoro su un nuovo gioco, ma stavolta live-service. Lo studio first-party di Sony che ha realizzato Days Gone starebbe lavorando a un titolo multiplayer che sfrutta le basi con la quale è stata plasmata l'esclusiva di PlayStation.

Lo studio è alla ricerca di un Lead Project Manager che possa guidare lo sviluppo del suo prossimo titolo tripla A. Naturalmente, sono richieste competenze specifiche nel supporto al personale, la capacità di ottimizzare il lavoro, garantire la qualità del prodotto e rispettare i tempi di consegna. Insomma, tutto ciò che ci si aspetta normalmente da un responsabile di progetto.

A catturare l'attenzione, però, è una delle competenze aggiuntive (seppur non essenziali) che vengono prese in considerazione in fase di candidatura: l'esperienza con i giochi live-service. In particolare, l'annuncio recita: "Esperienza nel convertire lo studio da sviluppatore di 'prodotti chiusi' a sviluppatore di opere live-service nel ruolo chiave di responsabile".

Al momento, né Sony né Bend hanno confermato lo sviluppo di un nuovo gioco live-service. Tuttavia, alla luce del successo ottenuto da Helldivers 2 tanto su PC quanto su PlayStation, non vi è motivo di escludere che la società giapponese abbia scelto di adottare nuovamente questo modello per un altro titolo.

Nel frattempo, ciò che è confermato è l'adattamento cinematografico di Days Gone. La sceneggiatura sarà scritta dal candidato all'Oscar Sheldon Turner, mentre il ruolo di protagonista ha già sollevato qualche polemica. La scelta sembra sia ricaduta su Sam Heughan, ma gli sviluppatori hanno già espresso il desiderio di vedere nuovamente Sam Witwer nei panni di Deacon St. John, ovvero l'attore che ha dato vita al personaggio nel gioco in fase di motion capture e doppiaggio.