Days Gone diventerà un film? Forse, ma è già scontro sull'attore protagonista

Days Gone dovrebbe diventare un film. Il titolo di Sony, secondo Deadline, sarà scritto da Sheldon Turner, nominato all'Oscar, e vedrà Sam Heughan (Outlander) nel ruolo del protagonista Deacon St. John. Il film sarà prodotto da Jennifer Klein e dalla società di produzione di Turner, Vendetta Productions, mentre Asad Qizilbash e Carter Swan se ne occuperanno per conto di Sony PlayStation Productions.

Spostamenti in moto e uno scenario desolato e post-pandemico gli ingredienti del film, che ricalcherà l'opera di Bend Studios. Dopo l'uscita di Uncharted e l'arrivo della serie HBO su The Last of Us, Sony vuole mettere a frutto un'altra sua proprietà intellettuale. Potrebbe l'eventuale successo della pellicola indurre l'azienda a sostenere la creazione di un sequel? Forse, ma per ora nulla è all'orizzonte.

Quello che è certo è che la presunta scelta di Sam Heughan per i panni di Deacon St. John ha già sollevato qualche polemica. John Garvin e Jeff Ross, producer e game director di Days Gone, hanno usato Twitter per criticare la scelta dell'attore, suggerendo al suo posto Sam Witwer, colui che ha interpretato sia in fase di motion capture che doppiaggio il protagonista del gioco. Doppiatore di molti giochi della serie Star Wars nonché attore in serie TV e film, Sam Witwer sembra essere una scelta naturale per il film, ma bocciare a priori Heughan è poco elegante.

Staremo a vedere se questa levata di scudi porterà a un cambiamento, senza dimenticare che Sony non ha confermato l'indiscrezione pubblicata da Deadline.