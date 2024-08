Gli NPC intelligenti di NVIDIA stanno arrivando davvero: li vedremo in Mecha BREAK

Mecha BREAK di Amazing Seasun Games è il primo titolo con NPC non scriptati, sfrutta infatti il primo modello linguistico di piccole dimensioni per NPC, NVIDIA Nemotron-4 4B NIM.

Dopo mesi di demo e miglioramenti vari, gli NPC - personaggi non giocanti - intelligenti spinti dalle tecnologie di intelligenza artificiale di NVIDIA stanno arrivando.

Dal COMPUTEX eravamo tornati con la consapevolezza di aver visto il futuro del gaming, ma quel futuro sembra essere sempre più presente. In occasione della Gamescom, NVIDIA ha annunciato il suo primo modello linguistico di piccole dimensioni per gli NPC, Nemotron-4 4B NIM.

I modelli linguistici di piccole dimensioni sono sufficientemente piccoli da poter essere eseguiti sul dispositivo e offrono risposte più rapide rispetto ai tradizionali modelli linguistici di grandi dimensioni.

Nemotron-4 4B NIM è stato integrato nel primo gioco, Mecha BREAK di Amazing Seasun Games, un gioco di mech multiplayer che consente di scegliere tra diversi mech, personalizzarne l'aspetto e combattere colossali macchine da guerra su terreni insidiosi.

Nella demo di ACE, i giocatori possono interagire tramite il linguaggio naturale con i personaggi del gioco, in particolare con il meccanico chiedendo consigli sugli obiettivi, sul mech ideale per l'incarico e altro ancora, prima di aggiornare la verniciatura del loro mech per il massimo splendore sul campo di battaglia.

NVIDIA Audio2Face-3D NIM e Whisper, insieme al modello di riconoscimento vocale automatico di OpenAI, forniscono animazioni facciali e riconoscimento vocale in esecuzione sul dispositivo, mentre Elevenlabs alimenta la voce del personaggio tramite il cloud. Mecha BREAK debutterà nel 2025 e supporterà NVIDIA DLSS 3.

Oltre a questo annuncio, NVIDIA fa sapere che Perfect World Games sta sviluppando una demo NVIDIA ACE chiamata Legends con nuove funzionalità di visione basate sull'intelligenza artificiale. All'interno della demo, il personaggio Yun Ni può vedere i giocatori e identificare persone e oggetti nel mondo reale utilizzando la fotocamera del PC alimentata da ChatGPT-4o, aggiungendo un livello di realtà aumentata all'esperienza di gioco.