Gli NFT non piacciono proprio a tutti: i game developer li detestano

Il 2021 ha visto l'esplosione del fenomeno degli NFT, iniziato con gli iconici CryptoPunks per poi estendersi anche a influencer, celebrità e personalità del mondo dello sport. Un fenomeno di portata tale da spingere il Collins Dictionary a decretare "NFT" - acronimo di Non Fungible Token - a parola dell'anno 2021.

Insomma, gli NFT piacciono a tutti? Non proprio: pare che gli sviluppatori di videogiochi non siano particolarmente entusiasti non solo degli NFT ma delle criptovalute in generale. E' quanto emerge da un sondaggio pubblicato dalla Game Developers Conference e intitolato "State of the Game Industry 2022", che ha raccolto il parere di 2700 sviluppatori di videogiochi.

Dal sondaggio emerge che una sostanziale maggioranza degli intervistati, il 72%, "non è interessato" alle criptovalute come strumento di pagamento e il 70% "non è interessato" agli NFT. Solamente l'1% degli intervistati ha invece affermato di essere già al lavoro sullo sviluppo di elementi legati agli NFT o ai pagamenti in criptovalute. In generale dai commenti espressi dagli intervistati emerge una visione a tinte fosche sul fenomeno degli NFT, che viene visto per lo più come uno schema piramidale o dai tratti esclusivamente speculativi.

Il mercato NFT è attualmente mosso da trader, collezionisti e speculatori e in particolare su OpenSea, il mercato di riferimento per gli scambi NFT, il volume è mosso principalmente dagli oggetti da collezione. Vi sono poi i giochi dApp (decentralized app) che usano NFT e nelle ultime 24 ore hanno mosso un volume pari a circa 35 milioni di dollari, con una partecipazione di circa 867 mila utenti. Un'eventuale maggior integrazione degli NFT nel panorama del gaming tradizionale, li porterebbe ad esporsi ad oltre 3 miliardi di giocatori al mondo.