Gli effetti di Game Pass su Call of Duty: frenano le vendite fisiche di Black Ops 6

A pochi giorni dal lancio di Call of Duty: Black Ops 6, dal Regno Unito arriva qualche dato interessante del primo capitolo della saga rilasciato su Game Pass al Day 1. Stando a un'analisi preliminare, il servizio in abbonamento di Microsoft ha limitato fortemente le vendite delle copie fisiche.

Stando a quanto riportato da Christopher Dring di GameIndustry su Twitter, il lancio di Call of Duty: Black Ops 6 ha visto la vendita di copie fisiche ridotta del 10%. Il calo sarebbe tutta a carico delle vendite della versione Xbox, il che rende facile imputare la variazione a Game Pass: gli utenti Xbox accedono al gioco direttamente dal servizio rendendo l'acquisto di una copia (fisica o digitale che sia) del tutto evitabile.

Ok, UK physical sales are in for Call of Duty: Black Ops 6 (GfK). Launch sales are 10% lower compared with Modern Warfare 3. This is almost entirely due to a drop in sales on Xbox, which was inevitable with Game Pass. PS5 sales remain steady year-on-year. Digital data to come — Christopher Dring (@Chris_Dring) October 29, 2024

D'altronde, le altre piattaforme hanno visto i numeri invariati rispetto allo scorso anno. PlayStation 5 ha rappresentato l'80% delle vendite fisiche, mentre PlayStation 4 ha registrato un 8%. Alla piattaforma di Microsoft appartiene solo il 12% delle vendite nel Regno Unito.

Naturalmente, è proprio Game Pass il vero banco di prova quest'anno per lo sparatutto. Dopo l'acquisizione di Activision Blizzard, Microsoft spera in una forte spinta per il suo servizio in abbonamento non solo su console, ma anche su PC. Questo, naturalmente, vorrebbe dire sottrarre quote anche a Steam ma, secondo quanto riportato da SteamDB, i numeri di Black Ops 6 sono nettamente più alti rispetto a quelli registrati da Modern Warfare 3 al rilascio.

Tuttavia, al momento mancano i numeri ufficiali: non sappiamo se Call of Duty abbia effettivamente generato nuovi abbonati. Nel frattempo, Microsoft ha rimosso la prova di un mese a un euro prima dell'uscita del gioco, per cui un eventuale boom di nuovi iscritti sarebbe indubbiamente merito di COD, e non del prezzo irrisorio per l'abbonamento.