Gli auricolari ufficiali PlayStation avranno cancellazione del rumore attiva e audio lossless con dongle USB

Annunciati fugacemente durante il PlayStation Showcase, gli auricolari ufficiali PlayStation sono rimasti avvolti nel mistero fino a oggi, senza nuovi dettagli ufficiali. Si sa che sono pensati soprattutto per essere usati con Project Q, la nuova console portatile PlayStation pensata principalmente per fare lo streaming dei giochi elaborati da PS5 in modo da poterli giocare in vari punti della casa coperti dalla rete Wi-Fi.

Adesso emergono ulteriori dettagli sulla base della documentazione presente sul sito della FCC, l’organismo competente negli Usa per il via libera alle nuove apparecchiature elettroniche. Fra le specifiche più interessanti dei nuovi auricolari, troviamo la presenza di tecnologia per la cancellazione del rumore attiva, utile per potersi concentrare sui suoni di gioco e isolarsi dall'ambiente.

Inoltre, gli auricolari saranno accompagnati da un ricevitore USB in grado di trasmettere l'audio senza perdita di qualità che sarà compatibile sia con PS5 che con PS4 e PC. Ci sarà anche il supporto a Bluetooth LE per la compatibilità con questo tipo di trasmissione a basso impatto sulla batteria del dispositivo.

La FCC ha appurato che la quantità di radiazione elettromagnetica emanata dal dispositivo rientra tra le soglie accettabili, e per questo darà il via libera alla commercializzazione degli auricolari, dei quali sentiremo sicuramente parlare a breve, così come è presumibile che il loro arrivo sul mercato sia imminente.