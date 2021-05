Giocare in realtà virtuale altera la percezione del tempo? Più del classico gaming

Quando giochiamo in realtà virtuale il tempo vola, o almeno così ci sembra. È questo il risultato di uno studio svolto da Grayson Mullen e dal professore di psicologia Nicolas Davidenko della UC Santa Cruz. La percezione del tempo è qualcosa che ci riguarda tutti, difatti quante volte ci siamo trovati a esclamare "ma è già mezzogiorno?" dopo una mattinata intensa? Eppure, il tempo scorre sempre allo stesso modo, siamo noi che lo percepiamo più lento o veloce a seconda delle attività che compiamo.

Grayson Mullen, ex studente di scienze cognitive della UC Santa Cruz, ha avuto l'idea di analizzare in modo scientifico l'impatto del gaming in realtà virtuale sulla nostra percezione dello scorrere del tempo proprio dopo una sessione di gameplay. "Ho realizzato che non avevo idea di quanto tempo fosse passato. Avrei dovuto fare a turno con altre persone, ed ero preoccupato di aver giocato troppo a lungo perché non riuscivo nemmeno a indovinare se fossero passati 10 o 40 minuti".

Studi precedenti avevano già mostrato come i videogiochi possa far perdere la cognizione del tempo, ma l'esperienza della realtà virtuale è diversa dal gaming tradizionale su un monitor. Così, per capire se ci sono effettive differenze tra le due modalità di gioco, Mullen ha progettato un gioco di labirinti giocabile sia in realtà virtuale che in modo convenzionale.

Lo step successivo è stato quello di reclutare 41 universitari per provare il gioco in entrambi i formati, cambiando in modo causale la versione del gioco con la quale ogni studente iniziava l'esperimento. Le versioni del gioco erano più o meno le stesse, ma i labirinti in ciascuna variavano leggermente in modo che non ci fossero ripetizioni.

Ai partecipanti è stato chiesto di smettere di giocare quando pensavano che fossero passati cinque minuti. Poiché non c'erano orologi, ogni partecipante ha dovuto affidarsi alla propria percezione del tempo trascorso. Alla fine dell'esperimento si è riscontrato che i partecipanti che avevano giocato la versione in realtà virtuale per prima aveva giocato in media 72,6 secondi più a lungo prima di "sentire" che erano passati 5 minuti rispetto agli studenti che avevano iniziato con l'esperienza tradizionale. Questo effetto, dove il tempo scorre più rapidamente di quanto si pensa, è chiamato "compressione del tempo".

La compressione del tempo è stata osservata solo tra i partecipanti che avevano giocato per primi in realtà virtuale. I ricercatori ritengono che ciò sia dovuto al fatto che i partecipanti hanno basato il giudizio sul tempo trascorso nel secondo round sulla stima del tempo fatta per il primo round. Insomma, c'è ancora da indagare.

Uno studio precedente ha cercato di applicare la compressione temporale della realtà virtuale al fine di abbreviare la durata dei trattamenti percepita dai pazienti chemioterapici, ma in quell'occasione non vi fu un confronto con esperienze tradizionali. "Questa è la prima volta che possiamo davvero isolare che non si tratta solo che stai giocando a un videogioco", ha affermato Mullen. "È la realtà virtuale a contribuire a questo effetto di compressione del tempo".

La compressione del tempo potrebbe essere utile a sopportare meglio un trattamento medico o per passare il tempo in aereo con un viaggio di lunga durata, ma in altre circostanze potrebbe avere conseguenze dannose. "Poiché i visori per la realtà virtuale diventano più comodi da indossare per periodi di tempo più lunghi e poiché vengono realizzati giochi più coinvolgenti, penso che sarebbe bene evitare che diventasse come un casinò virtuale, dove finisci per giocare di più perché non ti rendi conto di quanto tempo stai spendendo", ha detto Mullen.

Le ricerche sulla dipendenza dai videogiochi evidenziano che perdere la cognizione del tempo può influire negativamente sul ciclo del sonno e sull'umore di un giocatore. Questi effetti potrebbero essere più pronunciati nella realtà virtuale, e per questo i ricercatori ritengono che i game designer potrebbero minimizzare il problema inserendo un orologio che appaia a intervalli regolari durante l'esperienza.

Scoprire perché la realtà virtuale sembri contribuire alla compressione del tempo sarà importante, e secondo i ricercatori la risposta potrebbe giacere nella "consapevolezza del corpo".

"Nella realtà virtuale, quando guardi in basso, potresti non vedere nulla invece che il tuo corpo, oppure potresti vedere lo schema di un corpo, ma non ti sembrerà il tuo corpo", ha spiegato il professor di psicologia Nicolas Davidenko, coautore e consulente dello studio. "Ci sono teorie secondo cui facciamo affidamento sul nostro battito cardiaco e altri ritmi corporei per aiutare il nostro cervello a tenere traccia del passare del tempo, quindi se hai un senso meno vivido del tuo corpo nella realtà virtuale, potresti perdere gli impulsi di questo meccanismo di misurazione del tempo".