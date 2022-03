Ghostbusters Spirits Unleashed: gli acchiappafantasmi in multiplayer

Ghostbusters: Spirits Unleashed è un nuovo gioco multiplayer che ci farà vivere l'atmosfera tipica del franchise da un punto di vista completamente diverso. Sarà basato infatti su battaglie di tipo asimmetrico, dove gli acchiappafantasmi dovranno usare i loro zaini protonici per stanare i fantasmi che infestano gli edifici, mentre questi ultimi, controllati da altri giocatori, dovranno prendere il controllo dell'edificio e spaventare il più possibile le persone al suo interno. In ogni partita, troviamo quattro acchiappafantasmi e uno spettro (non necessariamente controllati da giocatori, visto che ciascun ruolo può essere preso dall'intelligenza artificiale, fino a trasformare l'esperienza in co-op o single player).

Ghostbusters torna nel mondo dei videogiochi

Accumulando esperienza i giocatori sbloccheranno oggetti cosmetici che permetteranno loro di personalizzare acchiappafantasmi e fantasmi. Il tutto senza perdere il fascino dell'esperienza cinematografica originale, a giudicare da un paio di partite che ci sono state mostrate dagli sviluppatori di Illfonic in un evento digitale dedicato. Questa software house, specializzata in titoli multiplayer, ha già rilasciato Friday the 13th e Predator: Hunting Grounds, anch'essi entrambi provenienti dal mondo del cinema, e Arcadegeddon.

Venendo alle partite di Ghostbusters: Spirits Unleashed, i fantasmi sono in grado di infestare gli oggetti e rimanere immobili all'interno di essi. C'è grande pathos quando i Ghostbusters si avvicinano, quando bisogna mantenere i nervi saldi per reagire nella maniera opportuna. Gli acchiappafantasmi, invece, devono aspettarsi di poter trovare uno spettro a ogni angolo dell'edificio che perlustrano, anche perché i fantasmi possono possedere altri oggetti e farli volare in giro per distogliere i loro avversari.

L'equipaggiamento degli acchiappafantasmi può essere personalizzato, mentre dopo il rlascio del gioco ulteriori contenuti di espansione daranno più scelta ai giocatori. Oltre agli zaini protonici, ci saranno lancia particelle e trappole fantasma già al day one. Non mancano neanche i rilevatori di energia psicocinetica (misuratori P.K.E.), i quali sono stati progettati per valutare le dimensioni e l'intensità delle manifestazioni fantasma. Gli spiriti, invece, hanno vari tipi di abilità e possono rilasciare minion o vomitare ectoplasma.

Fra le "armi" a disposizione dei fantasmi anche la possibilità di mandare in tilt il misuratore P.K.E. Spostando gli oggetti per i livelli, inoltre, spaventeranno le persone in modo tale che queste intralcino gli acchiappafantasmi durante le ricerche. Anche quando catturati dai flussi protonici o dalle trappole hanno ancora delle speranze di fuga, dimenandosi fino a scappare all'interno di un mini-gioco. Gran parte degli oggetti presenti negli scenari sono controllati dal motore fisico in tempo reale, in modo da poter essere infestati e spostati dai fantasmi per confondere gli acchiappafantasmi. Gli spettri, inoltre, devono avere una riserva di ectoplasma per andare in giro e infestare gli oggetti e recuperano ectoplasma rimanendo dentro un oggetto senza muoversi.

Per bilanciare questi poteri, i Ghostbusters devono agire di squadra, quindi stare il più possibile uniti o separarsi adeguatamente, a seconda delle strategie. Possono anche confortare i civili, in modo che non si spaventino così facilmente quando entrano in contatto con i fantasmi. A differenza dei fantasmi, che giocano dalla prospettiva in terza persona, gli acchiappafantasmi agiscono dalla prospettiva in prima persona.

Ghostbusters: Spirits Unleashed arriverà nel Q4 2022 per PC nell’Epic Games Store, PlayStation 4 e 5, Xbox Series X|S e Xbox One.