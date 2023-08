Ghostbusters e PS5: nuova tech demo con Unreal Engine 5 in stile Matrix Il Risveglio

In occasione del SIGGRAPH 2023, un evento che si concentra sulla computer graphics e che quest'anno ha celebrato la cinquantesima edizione, Sony Pictures Entertainment ha mostrato una nuova demo tecnologica che mette insieme Unreal Engine 5 e Ghostbusters. Si tratta di un proof-of-concept che serve a evidenziare il potenziale delle tecnologie e che ha un taglio cinematografico, distaccandosi in maniera sensibile da quello che potrebbe essere un eventuale videogioco.

Ma Unreal Engine 5 mostra ancora una volta una profondità grafica che non ha rivali. Sulla carta, in abbinamento alle tecnologie di PlayStation 5, il motore grafico di nuova generazione di Epic Games può offrire immagini realistiche e molto particolareggiate, grazie ai moduli Nanite e Lumen. La demo è stata realizzata in collaborazione con Pixomondo e Ghost Corps, la divisione che è stata creata specificamente per trasporre il franchise di Ghostbusters in chiave videoludica.

Il filmato riprende lo stile umoristico tipico di Ghostbusters ed è ambientato in una New York dominata dai fantasmi, mentre una Ecto-1 consumata dalle intemperie sfreccia attraverso le strade della Grande Mela. I riflessi sulle auto sono decisamente realistici, come appaiono naturali gli NPC e tutti i personaggi a contorno. Alla fine, vediamo l'Ecto-1 eliminare quello che sembra essere il figlio dell'uomo marshmallow visto nel primo celebre film della serie.

Sembra un esperimento molto simile rispetto a quello condotto, sempre da Sony e da Epic, con l'altra tech demo Matrix Il Risveglio. Per il momento, infatti, non è stato annunciato nessun nuovo gioco a tema Ghostbusters per PS5.