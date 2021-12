Ghostbusters, è in arrivo un nuovo videogioco: lo conferma l'attore di Winston

A poche settimane dal debutto cinematografico di Ghostbusters: Legacy, i fan della saga cult chiedono a gran voce un nuovo videogioco dedicato agli Acchiappafantasmi. Richiesta che potrebbe essere esaudita prima del previsto, a giudicare dalle indiscrezioni diffuse da uno degli attori del cast originale. Ernie Hudson, interprete di Winston Zeddemore, ha infatti rivelato che un nuovo titolo sarebbe già in fase di sviluppo e che lui stesso, così come gli altri volti dei Ghostbusters, prenderà parte alla produzione della prossima avventura.

Ghostbusters: Illfonic al lavoro su un nuovo tie-in?

In occasione di una sessione Q&A al CelebFanFest Film Festival, Ernie Hudson si è lasciato sfuggire qualche dettaglio sul prossimo progetto dedicato al franchise di Ghostbusters. Si tratta di un videogioco, lo stesso che sarebbe in fase di sviluppo presso Illfonic e di cui aveva parlato Raphael Saadiq, co-fondatore dello studio che ha realizzato Friday the 13th e Predator: Hunter Grounds. Saadiq e soci hanno infatti invitato Hudson e altri membri del cast originale a partecipare ad una sessione di registrazione per il doppiaggio del presunto gioco.

Lo stesso Ernie Hudson ha dunque confermato l'esistenza del progetto. "Ho appena ricevuto un'email, perché stiamo facendo un altro videogioco", spiega l'attore di Winston. "Stanno programmando la fase di registrazione, ma non sono sicuro di chi parteciperà. So che ci saremo io e [Dan Aykroyd], credo, non sono sicuro se anche [Bill Murray] farà qualcosa".

Hudson ha inoltre rivelato che il team di Illfonic sta già lavorando ai modelli poligonali dei personaggi del gioco e che gli sviluppatori avrebbero incontrato qualche difficoltà nel realizzare la controparte digitale di Winston Zeddemore. "È così strano per me che riescano a ricreare Bill Murray, Dan Aykroyd e Harold Ramis e farli sembrare così reali, eppure io finisco per sembrare Eddie Murphy o qualcun altro", commenta uno scherzoso Ernie Hudson.

Purtroppo, l'attore non ha potuto svelare altre informazioni sul videogioco sviluppato da Illfonic, team specializzato nello sviluppo di tie-in e avventure horror. Potrebbe trattarsi dell'adattamento del già menzionato Ghostbusters: Legacy o di un progetto inedito, quale può essere un titolo dedicato interamente al cast originale della saga inaugurata da Ivan Reitman nel 1984.



"Non so quando lo annunceranno, ma sta sicuramente accadendo", ribadisce Ernie Hudson.