Ghost Recon Breakpoint: stop agli aggiornamenti e agli NFT (che torneranno in altri giochi)

Ghost Recon Breakpoint non sarà più aggiornato. Lo sparatutto tattico online di Ubisoft ha ricevuto il suo ultimo update dopo l'uscita avvenuta nell'ottobre 2019. Mai davvero apprezzato fino in fondo dalla comunità, il gioco è diventato ancora più inviso ai giocatori per essere stato il progetto di lancio di Ubisoft Quartz, la piattaforma con la quale l'editore francese ha fatto il suo ingresso nel controverso mondo degli NFT.

"Gli ultimi quattro mesi hanno segnato il rilascio del nostro ultimo contenuto: la nuovissima modalità Operazione Motherland, tonnellate di nuovi oggetti tra cui abiti iconici del 20° anniversario e oggetti Quartz per Ghost Recon Breakpoint", ha scritto Ubisoft in una dichiarazione pubblicata tramite l'account Ghost Recon su Twitter.

Hey Ghosts, we have an important message we would like to share with you all 👇 pic.twitter.com/kYeyVWVtgi — Ghost Recon (@GhostRecon) April 5, 2022

"Continueremo a mantenere operativi i nostri server sia per Ghost Recon Wildlands che per Breakpoint e speriamo davvero che continuerete a divertirvi con il gioco, giocando da soli o in cooperativa con i vostri amici".

Cosa ne sarà del progetto NFT? Sul sito della piattaforma si legge il seguente messaggio. "Grazie a tutti i giocatori di Ghost Recon Breakpoint che hanno rivendicato i loro primi Digits! Avete un pezzo del gioco e avete lasciato un segno nella sua storia. Dato che l'ultimo Digit per Ghost Recon Breakpoint è stato rilasciato il 17/3/2022, restati sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulle funzionalità della piattaforma e i futuri lanci in arrivo con altri giochi!".

All'inizio di quest'anno Nicolas Pouard, VP presso lo Strategic Innovations Lab di Ubisoft, aveva dichiarato che i giocatori non avevano ancora capito come beneficiare degli NFT, scatenando ulteriori polemiche per una mossa che nell'industria è generalmente accolta malamente, sia per ragioni "ecologiche" sia perché vista come un altro modo per guadagnare denaro facile tramite oggetti cosmetici o di scarso valore.

"Per ora, a causa dell'attuale situazione e del contesto degli NFT, i giocatori credono davvero che prima di tutto stiano distruggendo il pianeta, e in secondo luogo siano solo uno strumento speculativo. Ma quello a cui puntiamo [in Ubisoft] è il risultato finale, ovvero dare ai giocatori l'opportunità di rivendere i propri oggetti una volta che hanno finito di usarli o hanno terminato il titolo stesso. Quindi è davvero per loro. È davvero vantaggioso. Ma per ora non lo comprendono", disse Nicolas Pouard.

Chissà se le lezioni imparate su Ghost Recon Breakpoint permetteranno a Ubisoft di rendere gli NFT uno strumento più utile e di facile comprensione per tutti, giocatori in primis.