Ghost of Tsushima per PC: il multiplayer sarà disponibile solo su Windows a causa di PSN

A poche ore dal rilascio, Nixxes ha condiviso alcune informazioni sull'imminente porting per PC di Ghost of Tsushima. Lo sviluppatore ha anticipato che il supporto al multiplayer sarà disponibile solo sulle piattaforme alimentate da Windows, mentre il cross-play al lancio sarà in versione beta.

Partiamo dal primo punto che ha già scatenato la polemica tra i giocatori per un motivo piuttosto semplice: su Steam Deck Ghost of Tsushima offrirà solo la componente per giocatore singolo. A tal proposito, Nixxes ha chiarito che ha lavorato duramente per offrire prestazioni eccellenti sulla portatile di Valve, ma nonostante questo la società di Gabe Newell indica il gioco come "Non supportato da Steam Deck".

Just so you are aware, A PSN account is required for Legends online multiplayer mode and to use PlayStation overlay. It is not required to play the singleplayer game. — Sucker Punch Productions (@SuckerPunchProd) May 3, 2024

In effetti si tratta di una situazione piuttosto scomoda, perché il problema non deriva dall'hardware. I giocatori che sfruttano console portatili basate su Windows come ROG Ally, MSI Claw o Lenovo Legion Go avranno accesso alla versione completa del gioco, incluse le funzionalità multigiocatore.

Ma non è tutto. Pur non essendo mai stato menzionato in precedenza, il cross-play tra PS4, PS5 e PC sarà in versione beta. Come spiegato da Nixxes, questo significa che gli utenti delle diverse piattaforme potranno giocare insieme sin dal lancio, ma solo su invito tramite account PlayStation Network. Nel caso del matchmaking casuale, i giocatori PC non potranno essere abbinati a quelli console.

"Come annunciato in precedenza, la modalità multiplayer cooperativa Legends includerà il cross-play tra giocatori su console PS4, console PS5 e PC. Legends sarà funzionante su PC al momento del lancio, ma non verrai abbinato automaticamente a giocatori su piattaforme diverse. Il cross-play verrà lanciato in versione beta, il che significa che potrai provarlo invitando i tuoi amici di PlayStation Network".

Come si può intuire dalle dichiarazioni, le restrizioni per la modalità Legends sembrano dovute alla necessità di utilizzare un account PSN. Una scelta che Sony aveva cercato di imporre anche ai giocatori di Helldivers 2, salvo poi fare marcia indietro dopo aver attratto le ire degli utenti. Tuttavia, con Ghost of Tsushima pare non vi saranno alternative.