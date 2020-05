Ghost of Tsushima: esplorazione, combat system e molto altro in 18 minuti di gameplay

Dopo un'attesa quasi snervante, Ghost of Tsushima è tornato a mostrarsi in azione con un corposo filmato che ne mostra il gameplay, spostando la lente d'ingrandimento sulla componente esplorativa e sul combat system. Sony e Sucker Punch Productions (Sly Raccoon, inFAMOUS) hanno colto tale occasione per svelare tante interessanti feature e per stregarci con l'impressionante comparto visivo della prossima esclusiva PlayStation 4.

Ghost of Tsushima: viaggio nella terra del Sol levante



Il nuovo trailer di Ghost of Tsushima è stato rilasciato giovedì sera, in concomitanza con l'ultimo State of Play di Sony PlayStation.

È il 1274, l'esercito mongolo ha ormai invaso l'isola di Tsushima ed è pronto sedare ogni eventuale tentativo di resistenza. Quello che i mongoli non potevano prevedere, tuttavia, era l'arrivo del vendicativo Jin, guerriero che darà parecchio filo da torcere agli invasori.

Il filmato, commentato dagli sviluppatori di Sucker Punch, viene inaugurato proprio con il nostro protagonista e con una spettacolare inquadratura che mette in mostra le meraviglie naturali del setting. È qui che salta all'occhio l'elevato dettaglio grafico che caratterizza il paesaggio di Tsushima e, in particolare, la vegetazione.

Entriamo da subito in contatto con la prima - e alquanto originale - meccanica del gioco: il vento, che rimpiazzerà gli indicatori su schermo per direzionare Jin verso l'obiettivo della sua prossima missione. Altri elementi ambientali, quali il fumo o persino il comportamentro di alcuni animali, ci aiuteranno a individuare la location da raggiungere, così come gli accampamenti nemici o i santuari che fungeranno da checkpoint.

Durante le fasi esplorative potremo raccogliere materiali e altri tipi di risorse per costruire nuovi oggetti per il nostro equipaggiamento. Lungo il cammino potremo incontrare alcuni NPC e visitare i villaggi di Tsushima, il tutto sfruttando la nostra cavalcatura per spostarci rapidamente da un punto all'altro della (apparentemente) vasta mappa di gioco.

Il duplice volto della resistenza: Samurai e Fantasma

Dopo aver dato uno sguardo ravvicinato all'esplorazione è arrivato il momento di approfondire la conoscenza del combat system, ad oggi mostrato solo in alcuni frangenti dei primi teaser.

Come ci ricorda Sucker Punch, Jin potrà adottare due diversi stili di combattimenti: potrà scegliere la via del Samurai, imbracciando elegantemente la katana per farsi strada tra i nemici, o indossare la maschera del Fantasma per abbracciare le tecniche dei ninja, con cui seminerà il terrore tra gli invasori mongoli.

Naturalmente, le due 'classi' del gioco conferiranno a Jin abilità e gadget diversi. In versione Samurai, il protagonista indosserà una possente corazza con cui assorbirà un maggior numero di danni e, in determinate circostanze, sarà in grado di eliminare rapidamente gli avversari con un singolo fendente di katana. Nei panni del Fantasma, Jin si intrufolerà negli accampamenti nemici per assassinare furtivamente i soldati mongoli, sfruttando i kunai per le eliminazioni a distanza e le bombe fumogene per fuggire dalle situazioni più concitate.

Potremo apprendere ciascuna tecnica nel corso dell'avventura e decidere, quindi, come plasmare il nostro Jin. A tal proposito, avremo modo di sbloccare svariati set di armatura e diverse tipologie di armi bianche: tutto sarà liberamente personalizzabile con i materiali ottenuti alla fine di ogni missione o con quelli che avremo raccolto nelle foreste di Tsushima.

Sucker Punch ha inoltre presentato un'esclusiva Photo Mode che ci permetterà di creare vere e proprie cartoline 'animate'. Proprio come avviene in altri titoli, potremo immortalare Jin e lo spettacolare background offerto dall'ambientazione, ma avremo anche la possibilità di creare delle piccole clip modificando elementi come il vento, le particelle, le lucciole o le foglie.

La ciliegina sulla torta è la modalità Cinema Samurai, una feature che aggiungerà un filtro monocromatico per trasformare i duelli di Ghost of Tsushima in sequenze degne dei più celebri film di Akira Kurosawa. Gli sviluppatori segnalano infine la presenza del doppiaggio giapponese che, visto il contesto, faciliterà senz'altro l'immersività del giocatore nel setting nipponico.

Ghost of Tsushima sarà disponibile dal prossimo 17 luglio, in esclusiva per PlayStation 4.