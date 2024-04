Ghost of Tsushima: ecco i requisiti PC del primo gioco con l'overlay di PlayStation Network

A poco meno di un mese dal rilascio, Sony e Nixxes hanno condiviso i requisiti PC per Ghost of Tsushima, uno dei titoli più attesi dai giocatori su computer rilasciato originariamente per PS4 nel 2020. L'aspetto più interessante del prossimo gioco PlayStation Studios ad arrivare su PC, però, è la presenza dell'overlay del PlayStation Network.

L'edizione a fare capolino sulla piattaforma Windows sarà la Director's Cut, la quale include il gioco base e l'espansione Iki Island. Sarà presente, quindi, anche Legends, ovvero la modalità multiplayer con il supporto al cross-play con i giocatori PlayStation 4 e PlayStation 5.

Per tale ragione, attraverso il menù di gioco o la scorciatoia Maius+F1, i giocatori potranno accedere alla schermata di PlayStation Network. Per fruire del multiplayer, infatti, sarà necessario avere un account PSN ed effettuare l'accesso direttamente all'interno del gioco. I giocatori su PC, inoltre, potranno aggiungere quelli console alla propria lista amici PSN.

Anche i trofei saranno sincronizzati con il servizio online di Sony e sarà possibile gestire le impostazioni dell'account esattamente come avviene sull'ammiraglia giapponese. Tuttavia, nel caso dei giocatori PC, non mancheranno gli obiettivi di Steam o dell'Epic Game Store a seconda della piattaforma d'acquisto selezionata.

Per quanto riguarda i requisiti, non sono poi così esigenti: i minimi richiedono un processore Intel Core i3-7100 o AMD Ryzen 3 1200 abbinato a una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 960 o AMD Radeon RX 5500 XT e 8 GB di memoria RAM per ottenere un'esperienza a 720p e 30 fps con dettagli al minimo.

Per giocare a 1080p e 60 fps con dettagli medi sono richiesti almeno un processore Intel Core i5-8600 o AMD Ryzen 5 3600 insieme a una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2060 o AMD Radeon RX 5600 XT. In questo caso la richiesta per la memoria di sistema sale a 16 GB.

La configurazione di maggior interesse è probabilmente quella relativa al 1440p, una risoluzione sempre più popolare tra i giocatori PC e non solo. In questo caso, utilizzando il preset dei dettagli "Alto", sarà necessario un processore Intel Core i5-11400 o AMD Ryzen 5 5600 abbinato a una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 o AMD Radeon RX 6800. Anche in questo caso saranno necessari 16 GB di memoria RAM.

Per il 4K a 60 fps rispetto alla configurazione precedente cambia solo solo la scheda video: sono richieste le ultime soluzioni top di gamma dei due principali produttori, ovvero almeno una GeForce RTX 4080 di NVIDIA o una Radeon RX 7900 XT di AMD. In ogni caso, saranno necessari 75 GB di spazio libero per l'archiviazione. Il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 16 maggio.