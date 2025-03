GeoGuessr arriva su Steam: una nuova era per la popolare sfida geografica

GeoGuessr, il popolare gioco di geografia basato su Google Street View, arriva su Steam in aprile. Con una versione gratuita e modalità competitive, il gioco promette di unire educazione e intrattenimento in un'esperienza accessibile a tutti

GeoGuessr, il celebre gioco che sfida i giocatori a identificare luoghi nel mondo basandosi su immagini casuali di Google Street View, è pronto a fare il suo debutto su Steam. Il lancio in modalità Early Access è previsto a breve, per il mese di aprile 2025, e renderà il gioco più accessibile in particolare per gli utenti di Steam Deck, che al momento non hanno alternative se non quella di dover passare dal browser del dispositivo in modalità desktop.

L'approccio Early Access è stato scelto per consentire agli sviluppatori di perfezionare il gameplay e introdurre nuove funzionalità grazie al feedback diretto dei giocatori. L'obiettivo ultimo è quello di trasformare GeoGuessr in un gioco competitivo dedicato alla geografia. Al momento del lancio, la versione Early Access includerà almeno una modalità competitiva per giocatore singolo e Duelli di squadra casual, con l'intenzione di aggiungere ulteriori modalità e caratteristiche competitive nei mesi successivi.

Attorno a GeoGuessr si è raccolta una vivace comunità, tanto da portare all'istituzione di un campionato mondiale che quest'anno offre un montepremi di 100 mila dollari. Se qualcuno, ingolosito dai premi, pensa di partecipare è bene che fin da subito sappia con chi ha a che fare: i giocatori competitivi più esperti sono capaci di individuare luoghi nel mondo basandosi su dettagli come la vegetazione lungo la strada, la disposizione delle nuvole o persino l'arredamento delle stanze.

Una volta pubblicato su Steam il gioco avrà un costo, al momento non noto: sarà disponibile comunque una versione gratuita, che però offrirà accesso illimitato solamente alla versione amatoriale e ai duelli di squadra non classificati. Per accedere alla modalità competitiva dei Duelli singoli sarà necessario acquistare uno Steam Pass che sarà reso disponibile all'interno del gioco. Non è noto nemmeno il prezzo del periodo di Early Access, che dovrebbe durare almeno sei mesi.

GeoGuessr è un browser game che ha debuttato ormai 12 anni fa, e la versione sul web offre ai giocatori la possibilità di effettuare tre tentativi gratuiti ogni giorno. Se si desidera giocare più a lungo è necessario sottoscrivere un abbonamento a partire da 2,49 euro al mese. Esiste anche una versione mobile con l'app ufficiale che offrono accesso illimitato tramite il piano Pro Unlimited da 2,99 euro al mese. Sebbene sia previsto il cross-play tra le versioni Steam e browser/mobile, i piani attuali non includono l'accesso completo all'edizione Steam.