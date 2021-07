GeForce Now raggiunge quota 1.000 giochi: ecco i nuovi titoli per gli utenti PC

In occasione del 'giovedì #GFN', Nvidia ha annunciato una nuova ondata di giochi per GeForce Now, il suo servizio di cloud gaming che offre agli utenti PC l'accesso immediato a una vasta gamma di giochi. Con l'ultimo update, la piattaforma ha raggiunto un importante traguardo: ci sono ora 1.000 titoli disponibili, dalle grandi produzioni tripla-A agli indie più innovativi.

Questa settimana, i giocatori abbonati a GeForce Now avranno accesso a 13 nuovi giochi, tra cui Lost at Sea, Warframe, Alchemist Adventure e X3: Albion Prelude.

I giochi al centro di tutto: 1.000 titoli per GeForce Now

GeForce Now, ricordiamo, permette ai suoi utenti di accedere in qualsiasi momento ai giochi presenti nella propria libreria PC, sia essa quella di Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect o GOG.com. Tra i titoli compatibili troviamo anche i free-to-play e, in questo momento, la piattaforma cloud di Nvidia ospita 100 dei più popolari giochi F2P disponibili sul mercato.

"GFN Thursday è sinonimo di impegno nel portare gli ultimissimi giochi, gli aggiornamenti e le nuove funzionalità ai nostri membri. Il traguardo, segnato dai 1.000 giochi, sancisce questa promessa: Nvidia è riuscita a portare a bordo più di 500 giochi da quando il servizio è uscito dalla beta, meno di 18 mesi fa", si legge nel comunicato diffuso poche ore fa.

Grazie alla collaborazione di oltre 300 partner, tra cui figurano Riot Games, Bungie, Epic Games e Square Enix, GeForce Now ha potuto raggiungere il traguardo dei 1.000 giochi disponibili. L'enorme libreria cloud include ora giochi del calibro di The Witcher 3, Assassin's Creed Odyssey, Destiny 2, Rocket League e i più recenti Valheim e Outriders. Gli utenti possono inoltre usufruire del supporto a RTX ON integrato nel servizio, sbloccando il massimo potenziale di titoli quali Shadow of the Tomb Raider, Cyberpunk 2077 e il mai troppo lodato Control.

A tutti questi si aggiungono i 13 nuovi giochi di questa settimana, ovvero:

The Immortal Mayor (Steam, dal 15 luglio)

Lost at Sea (Steam, dal 15 luglio)

Obduction (Epic Games Store, gratis fino al 22 luglio)

Alchemist Adventure (Steam)

Retro Machina (Steam)

Space Colony: Steam Edition (Steam)

Tained Grail: Conquest (Steam)

Unity of Command II (Steam)

Warframe (Digital Extremes)

Wildermyth (Steam)

X3: Albion Prelude (Steam)

Ys: Memories of Celceta (Steam)

Ys Origin (Steam)

Ricordiamo che GeForce Now offre due diversi piani d'abbonamento: uno gratuito (Free) per l'accesso standard alla libreria cloud - ma con un limite di un'ora per sessione - e uno a pagamento (Priority, 9,99€/mese) che garantisce l'accesso prioritario ai server gaming, sessioni di gioco estese e supporto alla tecnologia RTX ON. Potete scegliere il piano più adatto a voi cliccando qui.