GeForce NOW: perché il futuro del gaming passa dal cloud

GeForce NOW è un servizio di cloud gaming sviluppato da NVIDIA, progettato per consentire agli utenti di giocare a videogiochi di alta qualità su diversi dispositivi senza bisogno di hardware potente. Il servizio sfrutta la potenza di calcolo di server remoti basati su GPU NVIDIA per eseguire i giochi e trasmetterli in streaming al dispositivo dell'utente. Ecco una panoramica completa

GeForce NOW è un servizio che ha il potenziale di cambiare non solo il modo di accedere ai videogiochi ma anche le modalità con cui entriamo in contatto con i sistemi di elaborazione più potenti. Con la capacità di mettere a disposizione dei suoi abbonati PC dotati di hardware avanzatissimo e GPU GeForce RTX 4080, che da sola ha un valore superiore ai 1.000 euro, dà modo di accedere alla quasi totalità di giochi per PC in maniera fluida (se si dispone di una connessione a internet valida) e di beneficiare di una serie di funzionalità avanzate, come giochi sempre pronti che non necessitano di essere aggiornati manualmente e tempi di caricamento azzerati, oltre alla comodità di non doverli installare localmente, risparmiando spazio su disco.

Le caratteristiche principali di GeForce NOW

GeForce NOW è disponibile su:

PC (Windows)

Mac

Smartphone e tablet Android

iPhone e iPad (tramite browser Safari)

Chromebook

Alcuni dispositivi smart TV (tra cui NVIDIA Shield TV)

Una delle principali peculiarità del servizio di NVIDIA è il fatto di supportare giochi acquistati su piattaforme come Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect e GOG. Tutti questi store si possono collegare a GeForce NOW e, poi, da un unico posto il giocatore è in grado di lanciare tutti i giochi in suo possesso, ordinatamente catalogati nell'interfaccia dell'app di GeForce NOW. In altri termini, il giocatore deve possedere i giochi, poi a processarli adeguatamente e a mantenerli aggiornati nei suoi server remoti ci pensa NVIDIA.

In questo modo si paga l'abbonamento a GeForce NOW e si acquistano singolarmente i giochi, mentre tutti i costi relativi all'hardware necessario a elaborarli e a gestirli (come gli SSD, visto le dimensioni sempre più importanti dei giochi recenti) sono di competenza di NVIDIA. GeForce NOW non include i giochi, e l'utente deve già possedere una licenza digitale, mentre oltre 2000 titoli sono supportati, inclusi giochi free-to-play come Fortnite o Apex Legends.

Non solo: GeForce NOW è sì accessibile dall'app fornita da NVIDIA (che comunque rimane la soluzione migliore per sfruttarlo al meglio), ma lo si può usare ancora più comodamente dal web browser. In questo modo è possibile lanciare in qualsiasi momento una partita anche al più complesso dei giochi sul piano visivo da qualsiasi dispositivo. Ad esempio, su un vecchio Microsoft Surface Laptop 2 con soli 8 GB di RAM è possibile giocare al recente S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl con buone prestazioni, senza la necessità di scaricarlo o installaro, il tutto al volo da Chrome.

All'interno di GeForce NOW serve solo configurare il server migliore in base alla nostra ubicazione, ovvero EU Central, il che ci assicura di giocare con le migliori prestazioni in termini di latenze e di qualità dell'immagine, con l'upscaling minore - o assente - rispetto alla risoluzione del nostro monitor. GeForce NOW permette poi di regolare altre impostazioni, sul consumo di risorse di rete (possiamo limitarlo in modo da non compromettere l'esperienza di rete delle altre persone in casa, ma a fronte di un degrado visivo), sull'uspcaling e sulle opzioni di qualità visiva dei giochi, mentre all'interno dell'app è possibile realizzare una prova di rete per verificare se siamo nelle condizioni adatte a sfruttare il pieno potenziale di GeForce NOW.

Le modalità di Accesso di GeForce NOW

Free : Accesso gratuito con sessioni di gioco limitate a 1 ora. Prestazioni standard e presenza di annunci pubblicitari.

: Accesso gratuito con sessioni di gioco limitate a 1 ora. Prestazioni standard e presenza di annunci pubblicitari. Performance : Accesso premium con sessioni più lunghe (fino a 6 ore), ray tracing abilitato e prestazioni migliori. Nessuna presenza di pubblicità

: Accesso premium con sessioni più lunghe (fino a 6 ore), ray tracing abilitato e prestazioni migliori. Nessuna presenza di pubblicità Ultimate: Accesso ai server RTX 4080, risoluzione fino a 4K, frame rate fino a 120 FPS e sessioni di gioco ancora più lunghe. Nessuna presenza di pubblicità

La modalità Ultimate è quella preferibile per i giocatori più esigenti, anche perché comprende il supporto per il ray tracing (effetti di luce realistici) e DLSS (tecnologia di upscaling basata su IA). L'abbonamento Performance consente di giocare alla risoluzione massima di 1440p QHD con RTX abilitato, mentre l'Ultimate arriva fino a 4K HDR, 240 frame per secondo in 1080p (FHD) e 120 fps a 4K, con RTX abilitato. Inoltre, DLSS 3, NVIDIA Reflex, Cloud G-Sync sono tutte esclusive di quest'ultimo abbonamento.

Recentemente, NVIDIA ha rinominato l'abbonamento Priority in Performance, e ha migliorato l’esperienza con streaming fino a 1440p e supporto per risoluzioni Ultrawide, in precedenza riservate agli utenti Ultimate. Gli abbonati possono anche salvare le impostazioni grafiche dei giochi, incluse le funzionalità NVIDIA RTX. I prezzi rimangono invariati, ma dal 1° gennaio 2025 i nuovi abbonamenti Performance e Ultimate hanno un limite mensile di 100 ore di gioco per garantire qualità e velocità senza aumentare le tariffe. NVIDIA offre anche sconti sui Day Pass per provare gli abbonamenti premium.

Per quanto riguarda le latenze, per poter avere un'esperienza paragonabile a quella dell'elaborazione in locale devono collocarsi fra i 30 millesimi di secondo e i 10. Con una connessione di tipo FTTH e con il PC di gioco collegato tramite cavo Ethernet al router, giocare in cloud gaming tramite GeForce NOW è praticamente indistinguibile rispetto all'elaborazione locale, sia in termini di latenze che di qualità delle immagini. Questo è un traguardo che pochi altri servizi di cloud gaming riescono a conseguire agevolmente come GeForce NOW, frutto del lavoro di ottimizzazione fatto da NVIDIA e dal funzionamento tecnico del servizio.

La latenza, quindi, dipende dalle performance della connessione Internet: servono almeno 15 Mbps per giocare in 720p e 60 FPS, e 25 Mbps per la risoluzione 1080p e i 60 frame al secondo.

Diablo IV su GeForce NOW - CLICCA PER INGRANDIRE. Non si avvertono compromessi alla qualità visiva con GeForce NOW in esecuzione su rete FTTH

GeForce NOW sui TV

GeForce NOW è disponibile su alcuni televisori smart fin da subito, grazie a un'app dedicata integrata o scaricabile direttamente dallo store del dispositivo. Un tipo di supporto che potrebbe rivoluzionare il modo di accedere ai videogiochi, per i motivi che andiamo ad elencare. Ecco un elenco dei marchi e modelli principali supportati:

Samsung Smart TV L'app GeForce NOW è disponibile sui televisori Samsung tramite il Samsung Gaming Hub.

Supporta i modelli Samsung delle serie 2022 e più recenti con Tizen OS.

Accesso diretto senza la necessità di hardware aggiuntivo.

LG Smart TV GeForce NOW è supportato sui modelli LG con webOS 6.0 (2021) e versioni successive.

Include i televisori delle serie OLED, QNED, NanoCell e UHD.

L'app è disponibile nello store LG Content Store.

Android TV Televisori con sistema operativo Android TV possono scaricare l'app GeForce NOW dal Google Play Store.

Questo include molti modelli di marchi come Sony, TCL, Hisense e altri produttori che utilizzano Android TV.

NVIDIA Shield TV Sebbene non sia un televisore, lo Shield TV (sia nella versione standard che Pro) è un dispositivo Android TV che supporta GeForce NOW in modo ottimizzato per la migliore esperienza.



Panasonic e altri produttori non hanno ancora un'app GeForce NOW dedicata, ma il supporto potrebbe essere ampliato in futuro. Se si possiede un televisore recente di uno dei marchi sopra citati, basta controllare nello store delle app integrate o cercare il "Gaming Hub" per verificare la disponibilità. Per i televisori non compatibili, si può sempre usare un dispositivo esterno come NVIDIA Shield TV o un Chromecast con Google TV per accedere a GeForce NOW.

Un'altra modalità interessante di accesso a GeForce NOW, infatti, è attraverso NVIDIA Shield TV, il dispositivo di streaming che con questo supporto diventa una console di gaming. Offre, infatti, un'esperienza ottimizzata per GeForce NOW, con supporto per televisori 4K.

Giocare sul televisore tramite GeForce NOW offre un’esperienza davvero coinvolgente e comoda, soprattutto per chi vuole vivere il gaming in modo più accessibile e senza bisogno di hardware costoso. La possibilità di giocare direttamente su una grande TV, magari in 4K, immerge completamente nei mondi virtuali, con una qualità grafica che può rivaleggiare con le console di nuova generazione o persino con un PC gaming di fascia alta.

Un vantaggio importante è che non bisogna preoccuparsi di aggiornare l'hardware. Anche se il televisore non è una macchina da gaming, GeForce NOW sfrutta server potenti basati su GPU NVIDIA per elaborare i giochi e trasmetterli in streaming. Questo significa che si può godere di prestazioni di alto livello, con ray tracing e frame rate elevati, direttamente dalla comodità del divano, senza dover investire in un costoso PC o console. E non bisogna neanche pensare agli aggiornamenti: abbonarsi a GeForce NOW, infatti, equivale a possedere una macchina da gioco "eterna", sempre pronta a prescindere dalle evoluzioni tecnologiche e dalla complessità grafica crescente dei giochi più moderni.

Inoltre, non c’è bisogno di scaricare o installare i giochi: tutto avviene in cloud. Questo è perfetto per chi vuole iniziare a giocare immediatamente senza aspettare lunghi download o preoccuparsi dello spazio di archiviazione. Basta una connessione internet stabile e il gioco è fatto.

Giocare su una TV permette anche di condividere l’esperienza. Quando si è insieme agli amici o ai familiari, il grande schermo rende tutto più sociale, sia che si affronti un’avventura cooperativa o semplicemente guardando qualcun altro giocare. E grazie al supporto per controller wireless, ci si sente davvero come se si stesse giocando su una console, senza dover sacrificare l’estetica o la praticità del salotto.

In sostanza, GeForce NOW sul televisore combina la comodità del cloud gaming con il fascino di una grande esperienza visiva, eliminando le barriere tecnologiche e rendendo il gaming di alta qualità accessibile a tutti.

Latenza rispetto ai giochi basati su server online

Giocare tramite GeForce NOW offre benefici significativi in termini di latenza, specialmente per i giochi online che richiedono una connessione rapida e reattiva a un server. Questo perché il servizio è progettato per ottimizzare le comunicazioni tra i server di GeForce NOW e i server dei giochi, allo scopo di ridurre al minimo i ritardi e garantire un'esperienza fluida.

Quando si gioca online senza GeForce NOW, la latenza è influenzata dalla connessione tra il proprio dispositivo locale e il server del gioco. Se il dispositivo non ha una potenza di calcolo sufficiente o se la rete domestica presenta dei problemi (ad esempio, buffer o perdita di pacchetti), l’esperienza può risentirne. Con GeForce NOW, invece, il gioco viene elaborato nei data center di NVIDIA, che sono ottimizzati per connettersi rapidamente ai server dei giochi online. Questo significa che, in molti casi, il tempo di risposta tra il server del gioco e il server GeForce NOW è più basso rispetto alla connessione diretta dalla propria casa.

Inoltre, la latenza percepita dipende anche dalla connessione verso GeForce NOW. Grazie alla presenza di data center distribuiti in tutto il mondo, il servizio cerca di instradare il traffico verso il server più vicino, e minimizzare così i tempi di trasmissione. È molto importante che la connessione domestica sia stabile (preferibilmente via Ethernet o Wi-Fi 5 o 6 GHz), il ritardo introdotto dal cloud gaming è spesso impercettibile, anche in giochi frenetici come sparatutto o MOBA.

Un altro beneficio è che GeForce NOW utilizza tecnologie avanzate per mitigare la latenza, come Adaptive Sync, un sistema che punta a sincronizzare il flusso video con il dispositivo, e l'upscaling DLSS, che migliora la qualità visiva senza appesantire l’elaborazione servendosi di tecniche di intelligenza artificiale. Questo permette di giocare con input rapidi e risposte visivamente fluide, anche in situazioni in cui ogni millisecondo conta.

Quindi, se si dispone una connessione stabile e GeForce NOW è ben supportato nella tua area geografica, l'esperienza di gioco online può essere tanto reattiva quanto, se non addirittura migliore, rispetto a quella su hardware locale.

Tutti i giochi recenti supportati

Fra i giochi più recenti, si possono trasmettere in streaming le versioni Steam e Microsoft Store di Indiana Jones e l'Antico Cerchio dal cloud con NVIDIA GeForce NOW. Inoltre, gli utenti potranno godere anche della versione inclusa nel PC Game Pass.

Gli utenti Ultimate possono giocare con le stesse tecnologie disponibili per i possessori di schede GeForce RTX serie 40, inclusi DLSS 3 con Frame Generation e Super Resolution, anche su dispositivi di fascia bassa. Oltre 2.000 versioni complete e reali di giochi per PC su Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect e Xbox, inclusi più di 140 titoli supportati da PC Game Pass sono accessibili tramite GeForce NOW. Basta visitare il sito web di GeForce NOW per saperne di più e scoprire le offerte sui piani di abbonamento GeForce NOW.

GeForce NOW si integra anche con Xbox, e consente agli utenti di accedere ai titoli supportati direttamente dal sito di Xbox. Questa collaborazione decennale tra Microsoft e NVIDIA rafforza la strategia di Microsoft di rendere il gaming Xbox accessibile anche senza console, come evidenziato dal recente lancio della loro app per Amazon Fire TV Stick.

Infine, il pluripremiato MMORPG di Blizzard World of Warcraft è ora disponibile su GeForce NOW, incluse le versioni Classic, Cataclysm Classic e l'espansione Dragonflight, con il supporto per l’espansione futura The War Within. Altri titoli aggiunti di recente includono Resident Evil Village, Street Fighter 6, Disney Speedstorm, e iniziative speciali per giochi come Elder Scrolls Online.

Anche titoli molto popolari come Diablo IV, comprensivo della sua recente espansione Vessel of Hatred, sono accessibili tramite GeForce NOW. Questo vale ormai per la stragrande maggioranza di titoli per PC, mentre solo pochissimi giochi rimangono esclusi dal servizio.

Insomma, provare per credere! Basta semplicemente dare un occhio all'accesso gratuito per percepire l'enorme potenziale di GeForce NOW o provare il Day pass Performance / Ultimate per toccare con mano le caratteristiche dei servizi più completi senza doversi abbonare per un mese intero. Come abbiamo detto, GeForce NOW colpisce non solamente per la sua capacità di aggregare in un solo posto i giochi che possediamo sui vari store, ma anche e soprattutto per le sue prestazioni. Secondo i nostri test, GeForce NOW supera in latenza e stabilità qualsiasi altro servizio di cloud gaming, il che sottolinea l'unicità di un servizio che può essere destinato a cambiare il modo di fruire i videogiochi.