GeForce NOW festeggia 10 milioni di iscritti: nuovo abbonamento e tante novità in arrivo

Nvidia è stata tra le prime a puntare sul cloud gaming con GeForce NOW e negli ultimi due anni ha espanso notevolmente l'offerta (), arrivando a conquistare 10 milioni di iscritti. Un traguardo importante, ma in un mondo competitivo come quello del gaming chi si ferma è perduto. Nvidia presenta oggi una serie di novità per il proprio servizio, aggiungendo nuove soluzioni di abbonamento.

La prima è una nuova offerta premium, la Priority membership, che offre gli stessi vantaggi che hanno i membri Founders, ovvero: accesso prioritario alle sessioni di gioco, durata estesa delle sessioni e RTX ON per una grafica impreziosita dal ray tracing e dal DLSS nei giochi supportati. Il nuovo abbonamento arriva al prezzo di 9,99 euro al mese, mentre quello annuale è 99,99 euro (8,3 euro al mese).

Per omaggiare i Founders, Nvidia propone un nuovo benefit, il Founders for Life, che mantiene la speciale tariffa introduttiva di 4,99 euro finché l'account è attivo. "Che sia per un periodo di tempo limitato o per tutta la vita, vogliamo che i nostri iscritti Founders, e tutti i sostenitori di GeForce NOW, rimangano parte della nostra famiglia", ha dichiarato l'azienda.

Ottimizzazioni e miglioramenti sono fondamentali per un servizio di cloud gaming e Nvidia lo sa bene: lo scorso anno ha ampliato la libreria a oltre 800 titoli, portando sulla piattaforma giochi al day one come Cyberpunk 2077, aperto nuovi datacenter (più di 20 in tutto in mondo), espanso le capacità di quelli esistenti e lavorato sulla qualità del servizio.

Quest'ultimo punto, in particolare, sta per vedere ulteriori passi avanti grazie all'aggiornamento 2.0.28, attualmente in fase di rollout agli iscritti e disponibile per tutti nel giro di una settimana. Un supporto molto importante è quello della tecnologia adattiva Vsync, che sincronizza il frame rate a 60 - 59,94 Hz lato server con il display lato cliente, riducendo lo stuttering e la latenza nei titoli supportati. Inoltre, una nuova tecnologia di de-jitter adattiva permette di aumentare il bit rate per ottenere una migliore qualità anche su reti instabili.

Velocizzare l'ingresso nelle partite è un altro punto su cui sta lavorando Nvidia e in tal senso sono previste diverse ottimizzazioni: la prima fase - in arrivo nei prossimi 2 mesi - include il collegamento dell'account ai giochi principali della piattaforma, seguita da altri interventi utili al precaricamento dei titoli che dovrebbero ridurre le tempistiche della metà.

"Stiamo aggiungendo risorse all'interno dei nostri datacenter più trafficati e creando nuove sedi per i nostri server. La prossima sarà a Phoenix, in Arizona, e successivamente apriremo il nostro primo centro dati canadese, a Montreal. Prevediamo che entrambi i centri siano operativi entro la fine del 2021; ciò permetterà di ridurre i tempi di attesa per i membri Priority e Founders". Inoltre, grazie ad accordi con nuovi partner in Turchia, in Arabia Saudita e in Australia, il servizio sbarcherà anche in quei paesi con datacenter regionali e supporto alla valuta e lingua locale.

Infine, ma non meno importante, Nvidia si prepara ad aggiornare l'appuntamento del giovedì che la vede portare nuovi giochi e aggiornamenti del servizio agli iscritti, ogni settimana.

"Nel 2020, abbiamo aggiunto e rilasciato una media di 10 titoli a settimana. Il nostro obiettivo è quello di portare sempre più giochi, aumentando il numero di circa la metà entro la fine dell'anno. Inoltre, abbiamo continuato ad aggiungere il supporto per ulteriori negozi di giochi digitali: la scorsa settimana abbiamo rilasciato le versioni GOG.COM di quattro giochi ideati da CD PROJEKT RED, tra cui The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition".

Considerando che oggi è giovedì, Nvidia ha annunciato i sette nuovi titoli ad approdare su GeForce NOW (21 complessivamente a marzo): Do Not Feed the Monkeys (Steam), GoNNER (Steam), Loop Hero (Epic Games Store), Monopoly Plus (Steam), Snooker 19 (Steam), System Shock: Enhanced Edition (Steam) e Wanba Warriors (Steam).