GeForce Now: a marzo 21 nuovi giochi per il servizio di cloud gaming

Abbiamo appena dato il benvenuto al mese di marzo, che porta con sé tante novità sul fronte del gaming. Nel caso di GeForce Now ci sono più di 20 nuovi titoli da giocare in streaming su qualsiasi dispositivo, sfruttando la tecnologia cloud messa a disposizione da Nvidia.

Nella line-up di questo mese troveremo grandi novità come Loop Hero e Narita Boy, così come il supporto a giochi molti popolari come Worms Reloaded, Uno e Monopoly Plus.

GeForce Now, da Loop Hero a WRC 8: i giochi di marzo 2021

Per chi non lo sapesse, GeForce Now consente ai suoi abbonati di giocare ai propri titoli - precedentemente acquistati su Steam o su altre piattaforme compatibili (Epic Games Store) - accedendo da qualsivoglia dispositivo, sia esso uno smartphone (Android, iOS) o un computer non necessariamente adatto al gaming (macOS, Chromebook, Windows).

Con gli annunci di marzo 2021, Nvidia ha svelato quali saranno i giochi che gli utenti di GeForce Now potranno riprodurre in streaming sui propri device. La lista include una serie di titoli già disponibili dallo scorso 4 marzo, mentre i restanti sono attesi entro la fine del mese.

Nella prima categoria rientra Loop Hero, ora disponibile (in offerta) su Steam: parliamo di un curioso action dalle meccaniche roguelike che presenta anche un sistema di deck building in cui costruire la propria strategia, con l'obiettivo di uscire da un "loop" dimensionale.

C'è anche Disgaea PC, porting per Windows 10 del classico RPG strategico a turni amato da migliaia di giocatori. La versione disponibile su Steam - con l'80% di sconto, nel momento in cui scriviamo - offre 40 tipologie di personaggi e una serie di feature riadattate appositamente per PC.

Ecco la lista completa dei titoli compatibili dal 4 marzo con GeForce Now:

Loop Hero (Steam)

Disgaea PC (Steam)

Legends of Aria (Steam)

(Steam) The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos (Steam)

(Steam) Wargame: Red Dragon (Epic Games Store - qui è gratis fino all'11 marzo)

(Epic Games Store - qui è gratis fino all'11 marzo) WRC 8 FIA World Rally Championship (Steam)

C'è poi un altro elenco dedicato ai giochi che non hanno ancora una data di uscita definita, ma che arriveranno su GeForce Now entro la fine di marzo.

Questi includono il simulatore strategico Spacebase Startopia e Wrench, per gli appassionati della meccanica automobilistica. Ecco tutti gli altri titoli:

Spacebase Startopia (Steam, Epic Games Store)

Wrench (Steam)

Door Kickers (Steam)

(Steam) Endzone - A World Apart (Steam)

(Steam) Monopoly Plus (Steam)

(Steam) Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4 (Steam)

(Steam) Narita Boy (Steam)

(Steam) Overcooked!: All You Can Eat (Steam)

(Steam) Pascal’s Wager - Definitive Edition (Steam)

(Steam) System Shock: Enhanced Edition (Steam)

(Steam) Thief Gold (Steam)

(Steam) Trackmania United Forever (Steam)

(Steam) Uno (Steam)

(Steam) Workers & Resources: Soviet Republic (Steam)

(Steam) Worms Reloaded (Steam)

Gli abbonati a GeForce Now, da oggi, potranno utilizzare anche un nuovo controller compatibile: parliamo del Backbone One, progettato per gli iPhone di Apple. Per coloro che invece devono ancora abbonarsi, e che sono attratti dal cloud gaming di Nvidia, vi ricordiamo che il servizio propone due piani d'abbonamento: uno gratuito (ma limitato a sessioni di un'ora) e il piano Fondatori, dal prezzo di 27,45 euro per sei mesi.