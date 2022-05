GeForce NOW aggiorna il piano RTX 3080 con lo streaming in 4K su PC e Mac

GeForce NOW ha aggiornato l'abbonamento RTX 3080 introducendo lo streaming in 4K anche per PC e Mac, riservato finora alla sola Shield TV. Le due piattaforme, in precedenza, si fermavano rispettivamente a 1440p o 1600p.

Per chi ancora non lo sapesse, l'abbonamento RTX 3080 è un piano - recensito sul finire dello scorso anno - che garantisce alcuni vantaggi rispetto alla soluzione Free o Priority. Tra questi spiccano sicuramente, oltre all'accesso a un sistema dotato della suddetta scheda grafica, server esclusivi e sessioni di gioco da 8 ore consecutive prima di essere reinseriti in lista d'attesa.

Adesso si aggiunge anche la risoluzione 4K a 60 fps attraverso l'accesso dai dispositivi fissi, a cui si affianca il nuovo supporto ai dispositivi mobili che possiedono un display con refresh rate di 120 Hz. In particolare, NVIDIA ha pubblicato la lista completa degli smartphone, tra cui figurano la nuova gamma di Samsung Galaxy S22 e il OnePlus 9 Pro, che possono godere dei 120 fps.

Naturalmente, i giochi devono essere acquistati separatamente, in quanto l'abbonamento mette a disposizione semplicemente una sistema che permette di avviarli e giocarli da remoto. Si tratta di una soluzione rivolta a chi vuole accedere al gaming, ma senza un importante investimento iniziale per una piattaforma dedicata e da qualsiasi piattaforma a sua disposizione.

Di seguito vi riportiamo l'elenco completo dei giochi già disponibili e in arrivo nel corso del mese di maggio:

Già disponibili

Bakery Simulator (Nuovo lancio su Steam)

Oaken (Nuovo lancio su Steam)

Dinosaur Fossil Hunter (Nuovo lancio su Steam)

Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters (Nuovo lancio su Steam e Epic Games Store)

Trek to Yomi (Nuovo lancio su Steam and Epic Games Store)

Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit (In arrivo il 6 maggio su Steam)

Frozenheim (Steam)

Star Wars Battlefront II (Steam e Origin)

Star Wars Jedi: Fallen Order (Steam e Origin)

Star Wars: Squadrons (Steam e Origin)

In arrivo: