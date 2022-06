Geeked Week: tutti gli annunci gaming di Netflix

In questi giorni avrebbe dovuto tenersi l'E3, poi cancellato, motivo per cui sono tantissimi gli annunci per il mondo gaming e geek. Non è da meno Netflix, che da qualche tempo a questa parte punta forte proprio sui giochi, dedicando a questi un'etichetta, Netflix Games. Nell'ambito della Geeked Week ha annunciato serie televisive, film e anche videogiochi.

Se la maggior parte dei giochi di Netflix è piuttosto basilare, la trasposizione videoludica di La casa di carta (Money Heist) si configura come un'esperienza più avanzata, che si vive dalla prospettiva in terza persona. È un gioco d'azione per giocatore singolo in cui i giocatori sono chiamati a portare alcune rapine in posti suggestivi in giro per il mondo.

It's time to put on the Dali mask. A La Casa De Papel game is on it's way to Netflix! #GeekedWeek pic.twitter.com/hUjTnYvjAK — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 10, 2022

Desta: The Memories Between, invece, è un gioco di strategia a turni realizzato dagli autori di Monument Valley e si è rivelato uno dei titoli più promettenti tra quelli mostrati da Netflix nel giorno della Geeked Week dedicato al gaming. Combinando un gameplay ispirato al dodgeball con un tragico evento familiare, offrirà un'esperienza innovativa tra sogni e ricordi.

Anche Tenebre e ossa, popolare serie televisiva fantasy, avrà una controparte videoludica. In questo caso Netflix ha mostrato solo un'immagine, dicendo che si tratterà di un gioco di ruolo con storia per le piattaforme mobile che metterà i giocatori nei panni dei principali personaggi della serie.

Per La regina degli scacchi ci sarà invece un gioco di scacchi che permetterà di giocare contro i personaggi della serie guidati dall'IA e contro altri giocatori.

Meet Poinpy è invece un gioco molto più basilare dove bisognerà arrampicarsi per sfuggire a un mostro blu e contemporaneamente lanciare del cibo per tenerlo a distanza.

Per quanto riguarda i contenuti d'animazione, non perdetevi Cyberpunk: Edgerunners, anime prodotto dallo Studio Trigger e ambientato nell'universo dell'RPG fantascientifico.