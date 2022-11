Gears of War, film live-action e serie animata in arrivo su Netflix

In occasione del 16° anniversario dall'uscita del primo capitolo, Netflix ha annunciato l'arrivo sulla propria piattaforma di diversi adattamenti di Gears of War. I primi due saranno un film live-action e una serie animata per adulti, ma c'è "il potenziale per altre storie a seguire".

Gears of War rappresenta uno dei franchise di maggior successo dei Microsoft Studios, il cui esordio risale su Xbox 360 nel 2006. Da allora il gioco ha ricevuto numerosi sequel e spin off, molti dei quali rimasti per anni in esclusiva per gli utenti della console.

Netflix non ha ancora fornito alcun dettaglio per quanto riguarda le due produzioni, se non che lavorerà a stretto contatto con The Coalition. Lo studio si è occupato dello sviluppo del titolo dal 2014, anno in cui Microsoft ha acquisito il marchio da Epic Games che aveva realizzato i primi tre capitoli.

"Una società divisa e sull'orlo del collasso rischia l'estinzione totale da parte delle locuste, una mostruosa minaccia dal basso. La Delta Squad, una squadra disorganizzata guidata dal sergente caduto in disgrazia Marcus Fenix, è ora incaricata di guidare l'ultima resistenza dell'umanità" si legge nel comunicato. Da qui si evince che, verosimilmente, i protagonisti saranno gli stessi del primo capitolo del videogame.

L'annuncio è arrivato tramite un comunicato stampa che indica il film e la serie TV come prime collaborazioni di una serie più lunga. A destare il maggior interesse è secondo noi la serie animata, dopo il successo riscosso da quella dedicata a Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED.

Peraltro, Gears of War si aggiunge a una lista di produzioni in lavorazione ispirate ai videogiochi tra le quali compaiono nomi altisonanti come Bioshock, Horizon Zero Dawn e Assassin's Creed. Al momento, manca tuttavia qualsivoglia data sia per quanto riguarda il lancio sulla piattaforma che per eventuali presentazioni o trailer.