Gears 5 disponibile su GeForce NOW, altri titoli Microsoft in arrivo a fine maggio

NVIDIA ha annunciato che il primo titolo first-party di Xbox a sbarcare su GeForce NOW sarà Gears 5, quinto capitolo dedicato all'eterna guerra tra uomini e locuste. Il gioco sarà solo il primo di una selezione di produzioni che arriveranno sulla piattaforma di cloud gaming, seguite dal Microsoft Store.

GeForce NOW, infatti, accoglierà anche la piattaforma di distribuzione Microsoft dalla quale sarà possibile accedere ai propri titoli. Tuttavia, l'integrazione è ancora in fase di sviluppo e l'azienda ritiene sarà disponibile entro i prossimi mesi. Mancano, invece, solo poche settimane di attesa prima che la libreria di titoli Microsoft Studios si ampli.

Gears 5 è già disponibile, ma a partire dal 25 maggio sarà affiancato da Deathloop, Grounded e Pentiment. Naturalmente, questa collaborazione tra Microsoft e NVIDIA è frutto dell'accordo siglato lo scorso febbraio nell'ambito dell'acquisizione di Activision-Blizzard.

Nel tentativo di guadagnare la fiducia delle autorità antitrust, Microsoft ha stretto diversi contratti decennali con alcuni dei maggiori fornitori di servizi cloud e grandi aziende impegnate nel settore videoludico come Nintendo e, appunto, NVIDIA.

Seppure gli accordi sembravano subordinati alla conclusione dell'acquisizione, NVIDIA alcune settimane fa ha chiarito che i titoli first-party di Xbox sarebbero stati aggiunti alla libreria di GeForce NOW in ogni caso, e così è stato.

Nel frattempo, Microsoft ha portato a casa l'approvazione dell'Unione europea, seppur soggetta a revisione negli anni a seguire. Allo stesso tempo, però, dovrà anche far fronte alla bocciatura della CMA (Competition and Markets Authority) del Regno Unito che rischia di bloccare l'accordo con Activision-Blizzard. In ogni caso, la società di Redmond ha già detto che farà appello alla decisione dell'antitrust britannica.