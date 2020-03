GDC Summer 2020: ad agosto l'evento che sostituisce il GDC cancellato per COVID-19

Si sarebbe dovuta svolgere proprio questa settimana la GDC, Game Developers Conference, uno dei principali eventi mondiali legato agli sviluppatori di videogiochi. La pandemia in atto ha portato alla cancellazione di questo evento, nonché di fatto di tutti gli eventi tecnologici pianificati per la primavera.

Non sappiamo di certo quando la pandemia potrà definirsi superata ma in qualche modo gli organizzatori di tutti gli eventi che sono stati cancellati in queste ultime settimane devono organizzarsi per capire se posticipare tutto al 2021 o provare a individuare una data tra vari mesi, nella speranza che lo scenario possa essere diverso.

Da questo l'annuncio di GDC Summer, previsto a San Francisco dal 4 al 6 agosto nella nota cornice del Moscone Center. Questo evento prenderà il posto della GDC di Marzo, come conferenza che punta ad offrire ai partecipanti un'esperienza unica rispetto a quanto precedentemente previsto.

In particolare il comunicato di annuncio riassume questa come una 3 giorni nella quale saranno presenti l'arte, l'abilità e il business legati allo sviluppo dei videogiochi. Vi saranno le tipiche conferenze stampa che hanno sempre caratterizzato il Game Developers Conference, assieme ad una zona espositiva aperta per 2 giorni (dal 5 al 6 agosto).

Resta ora da capire se il mese di agosto sarà un periodo adatto per un evento di questo tipo pensando alla pandemia da COVID-19. Difficile al momento fare previsioni che non vadano oltre l'augurio che per il mese di agosto la vita, personale e professionale, possa essere rientrata quantomeno in parte sui canonici binari. D'altro canto è sensato e comprensibile che gli organizzatori di un evento di questo tipo provino a guardare avanti cercando di prepararsi al ritorno all'attività abituale una volta che l'emergenza verrà superata.