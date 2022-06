GameStop, dipendenti lasciano il negozio: "Non siamo rispettati, spendete i vostri soldi altrove"

È un periodo particolarmente delicato per GameStop. La catena statunitense, la più grande al mondo per quanto concerne la rivendita di videogiochi, è stata al centro dei riflettori poco più di un anno fa, quando migliaia di utenti di Reddit (r/wallstreetbets) hanno salvato la società dal fallimento facendo esplodere il titolo in Borsa - ed esponendo gli hedge fund a perdite enormi.

Mentre la situazione finanziaria di GameStop ha visto sensibili cambiamenti negli ultimi mesi, le sue discutibili politiche aziendali sono rimaste pressoché invariate. Lo hanno ribadito i dipendenti di un punto vendita situato a Lincoln, nel Nebraska, dopo aver deciso di abbandonare definitivamente il posto di lavoro per il pessimo trattamento subito dall'azienda.

Dipendenti di GameStop in rivolta, abbandonano il posto di lavoro



Quello del Gateway Mall di Lincoln è uno dei negozi GameStop più affollati della zona. La scorsa domenica, tuttavia, le porte del punto vendita sono rimaste chiuse, con un avviso lasciato dai suoi quattro dipendenti e indirizzato alla clientela. "Siamo spiacenti di informarvi che ci siamo tutti licenziati", si legge sul foglio di carta attaccato alla porta d'ingresso.

"Il nostro direttore non ha alcun rispetto per noi come dipendenti o come esseri umani. Ci è stato detto che 6 mesi fa avremmo dovuto fare in modo che questo negozio funzionasse perfettamente e che raggiungesse le quote di vendita. Ed è stato 3 mesi prima che molti di noi venissero assunti. Sfortunatamente, nonostante i migliori sforzi del personale, non siamo Dio".

Come riportato da Kotaku, gli autori della lettera hanno esortato i clienti a visitare i negozi della concorrenza, includendo persino gli indirizzi e i numeri di telefono dei punti vendita situati nei paraggi. "Spendete i vostri soldi in una struttura che rispetta i suoi dipendenti".

La redazione di Kotaku ha condotto ulteriori indagini intervistando Frank Maurer, ex dipendente del negozio che era stato recentemente promosso a manager. Maurer racconta di essersi licenziato a causa dell'ansia e dei ritmi di lavoro stressanti, per i quali non riusciva più a dormire. Nel ruolo di manager, Maurer guadagnava 17 dollari l'ora, mentre i suoi sottoposti guadagnavano solo 9 dollari, il salario minimo del Nebraska. L'uomo ha inoltre affermato di non essere mai stato adeguatamente formato sulle nuove mansioni che gli erano state assegnate come manager, né di aver ricevuto le risorse e il tempo per formare gli altri dipendenti del negozio.

GameStop non ha voluto commentare la vicenda, ma tramite Longacre Square Partners - società responsabile delle comunicazioni della catena - ha fatto sapere che il punto vendita del Gateway Mall riprenderà la propria attività nelle prossime ore. Ricordiamo che a inizio 2022 GameStop ha annunciato il suo debutto nel mercato NFT, progetto con il quale permetterà ai giocatori di comprare e vendere oggetti di gioco tramite la piattaforma Immutable X.